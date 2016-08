Neu im Regal: 10 Beauty-News im August

Kurz vor dem Herbst gibt es Spezialpflege und neue Düfte

Fluid mit Kaviarwasser, welches durch Wasserdampfdestillation gewonnen wurde. Klingt ungewöhnlich, soll aber besonders feuchtigkeitsspendend wirken. "Skin Caviar Essence-In-Lotion" von La Prairie. Um ca. € 215,-

Passend zum baldigen Herbst-Start: Lidschatten-Palette mit Braun- und Beerentönen. 5 Couleurs Eyeshadow Palette 806 Capital of Light" von Dior. Um ca. € 59,99

Süße Pfirsichnoten treffen auf orientalische Blüten: "The Scent for Her" von Boss. EdP, 50 ml, um ca. € 80,-

Cooles Quartett: Set bestehend aus vier verschiedenen Eyelinern. "Black Box" von Zoeva. Um ca. € 24,-

Schneckensekret soll innerhalb weniger Minuten für einen frischeren Teint sorgen. Praktisch für Reisen! "Snail Moisture Sheet Mask" von It's Skin. Um ca. € 17,95 (über look-beautiful.de

Make-up-Artists schwören auf die Wirkung von gut geschminkten Augenbrauen. Mit einem getönten Gel geht es morgens besonders schnell. "Brow Sculpting Fibre Gel" von Gosh. Um ca. € 9,99

Wer häufig zum Föhn, kann mit dem "Pillow Proof Cream Primer" von Redken, der ins feuchte Haar aufgetragen wird, seine Mähne schützen. Um ca. € 24,95

Wer keine schweren Düfte mag, wird an dieser Kombination mit Pfingstrosen und Veilchen seine Freude haben. "Ever Bloom" von Shiseido. EdT, 50 ml, um ca. € 69,-

Ein Mix aus Honig und Hyaluronsäure soll die Haut glättet. Großes Plus: Trotz intensiver Inhaltsstoffe, hinterlässt die Creme keinen Fettfilm. "Abeille Royale Day Cream" von Guerlain. Um ca. € 128,20