"Es sind Leute, die so tun, als ob sie eine Konversation hätten" - so lautet das vernichtende Urteil von Amy Schumer. Von einem Radiomoderator auf die berühmte Gala des Metropolitan Museum of Art angesprochen, reagierte die Schauspielerin nicht gerade positiv. "Ich mag diese Farce nicht. Wir sind wie Arschlöcher angezogen." Deutliche Worte gegen eines der wichtigsten Modeevents der Welt - und somit auch gegen Schirmherrin Anna Wintour.

"Ich habe kein Interesse an Mode"

"Ich habe Beyoncé getroffen und sie fragte mich 'Ist das deine erste MET-Gala?' und ich habe geantwortet "Es ist meine letzte'", so die 35-Jährige. "Ich habe kein Interesse an Mode. Es kümmert mich nicht." Sie ist nicht die einzige, die keine Lust hat, nach New York zu reisen und sich in ein möglichst ausgefallenes Outfit zu zwängen.

Foto: Charles Sykes/Invision/AP

Auch Gwyneth Paltrow wird man nicht unter den illustren Gästen finden. 2013 besuchte die Schauspielerin das Event und sagte danach: "Ich gehe nie wieder hin. Es war so unlustig. Es war heiß. Es war überfüllt. Ich habe es einfach nicht genossen." Danach wurde sie nie wieder beim Schaulaufen auf den Stufen gesehen.

Foto: dapd/Charles Sykes

Im vergangenen Jahr schlug Schauspielerin Tina Fey dem Talkshow-Master David Letterman vor, dass er vorher Kontaktlinsen-Flüssigkeit trinken solle. "Es ist eine Trottel-Parade. Wenn du eine Million Arme hättest und alle Menschen auf der Welt, die du schlagen würdest - sie sind alle dort", sagte Fey.