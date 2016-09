Was aus den "Buffy"-Stars wurde

Vampirjägerin Buffy und ihreClique kämpften erstmals 1997 gegen böse Mächte. Von der Kultserie der späten 90er Jahre gibt es 144 Folgen. Anders als bei anderen Fantasy-Serie nimmt sich "Buffy" nicht immer ganz ernst.

Die Drehbuchautoren hatten bei diesem Serien-Projekt relativ viele Freiheiten. So entstand zum Beispiel eine Musicalfolge und andere einzigartige Folgen von "Buffy".

Die Figuren agierten oft ambivalenter als in vielen anderen US-Serien - nicht jeder war in gut oder böse einzuteilen. Auch falsche Entscheidungen durften die Stars wie Buffy oder Willow treffen. Was die Darsteller heute machen:

Sarah Michelle Gellar

Die kleine Blondine wurde durch "Buffy" zum großen Star und Teenieschwarm. Zuvor hatte sie nur in "All My Children" gespielt.

Durch ihre Rolle in Buffy wurde Hollywood auf sie aufmerksam. Gellar spielte in den Jugend-Filmen "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" (1997) und "Eiskalte Engel" (1999).

Sie heiratete ihren Kollegen Fredie Prince Jr. Beide waren Anfang der 00er Jahre noch relativ erfolgreich, in den letzten Jahren wurde es um das Paar jedoch sehr ruhig.

Mit der Serie "Ringer" versuchte Sarah Michelle Gellar 2011 wieder ins TV-Geschäft einzusteigen. Wegen schlechter Quoten wurde die Serie - in der sie eine Doppelrolle inne hatte - allerdings nach nur einer Staffel eingestellt.

Die zweifache Mutter konnte nicht mehr an den Erfolg von Buff anschließen. Auch ihre letzte Serie mit Robin Williams floppte.

Michelle Trachtenberg

Buffys kleine, etwas verhaltensauffällige Schwester wurde von Michelle Trachtenberg gespielt. Sie galt als mystischer Schlüssel, der Buffy beschützt. Am Ende opfert sich jedoch die Vampirjägerin für ihre kleine Schwester Dawn.

Die Halbrussin war danach in einigen Folgen von "Six Feet Under" und zuletzt als bösartiges Mädchen in "Gossip Girl" zu sehen.

Michelle Trachtenberg ist in den USA vor allem bekannt dafür, dass sie sich gegen Alkohol- und Drogenmissbrauch einsetzt.

Anthony Stewart Head

Bibliothekar Giles hätte leichtes Spiel bei der "Millionenshow". Der Alleswisser lehrte Buffy und ihre Freunden vieles über dunkle Mächte.

Bekannt wurde der Engländer in den USA durch Kaffeewerbung. Immer wieder ist Head seit "Buffy" in TV und Kino zu sehen. Bis 2006 spielte er in der Kult-Comedy "Little Britain" den Premiereminister.

Zuletzt war der Schauspieler in "Percy Jackson" zu sehen - mit Fantasy-Content kennt er sich ja bestens aus. Head hat zwei Töchter, die sich gerne in Englands Party-Society herumtreiben und ebenfalls als Schauspielerinnen arbeiten.

David Boreanaz

Der gute Vampir will Buffy eigentlich im Kampf gegen Dämonen helfen. Als er aber durch den Beischlaf mit der Vampirjägerin seine Seele verliert, mutiert er zum gefühllosen Angelus

Im Laufe der Serie bekommt er seine Seele zwar wieder, Buffy aber verlässt er, um ihr nicht im Weg zu stehen.

Mit "Angel - Jäger der Finsternis" bekam David Boreanaz darauhin eine eigene Spin-Off-Serie die bis 2004 erfolgreich lief. Seit 2005 ist er in "Bones - die Knochenjägerin" zu sehen. Privat ist er seit 2001 mit dem Model Jaime Bergman liiert. Das Paar hat zwei Kinder.

James Marsters

Auch er hatte Gefühle für Buffy. Spike galt als gefährlichster Vampir, bis ihm ein Chip implantiert wurde, der es ihm unmöglich machte, Menschen Leid zuzufügen.

Erwidert hat Buffy seine Avancen nur kurzzeitig. Der coole Vampir in Lederkluft spielt auch in Angel mit.

Der heute 51-Jährige war in Buffy um vieles älter als seine Kollegen. In "Smallville" gab er erneut einen Bösewicht, in "Warehouse 13" war 2013 zu sehen.

Neben kleineren Rollen in TV-Produktionen macht James Marsters gerne Musik. Er spielte in der Band "Ghost of Robot" und war zuletzt als Solo-Musiker unterwegs.

Alyson Hannigan

Mit der Rolle der Hexe Willow wurde sie langsam aber sicher berühmt. Hannigan bekam zusehends mehr Platz in Buffy eingeräumt.



Sie verliebt sich in einem Hexenzirkel in Tara. Diese lesbische Beziehung gilt als eine der ersten in der TV-Gesichte. Privat ist Hannigan seit 2003 mit ihrem Buffy-Co-Star Alexis Denisof zusammen.

Der Red Head war nach "Buffy" in den "American Pie"-Hitkomödien zu sehen. In der Hit-Serie in "How I Met Your Mother" konnte Hannigan nun auch verstärkt ihr Comedy-Talent unter Beweis stellen. Sie ist die erfolgreichste der "Buffy"-Stars.

Seth Green

Bevor Willow ihre homosexuelle Seite endeckte, war sie mit Werwolf Oz liiert. Auch er gehört ab der zweiten Staffel zur Scooby-Gang. Green wurde allerdings aus der Serie geschrieben, weil er sich verstärkt seiner Kinokarriere widmen wollte.

Er war in "Staatsfeind Nr. 1" oder "The Italian Job" zu sehen. In den letzten Jahren wurde es ruhiger um Green. Seit 2013 spielt er nun aber in der Serie "Dads" die Hauptrolle.

Seine Schauspielkollegin Clare Grant hat er 2010 geheiratet. Übrigens: Seit 1999 spricht Green in der Serie "Family Guy" Sohn Chris Griffin.

Nicholas Brendon

Er ist der Einzige in der Scooby-Gang ohne besondere Fähigkeiten. Eine Tatsache, die Xander nicht gerade freudig annimmt.

Nach "Buffy" kamen für Brendon nicht mehr viel nach. Nur in "Criminal Minds" hat er eine wiederkehrende Rolle, ein Jahr lang war er "Private Practice" zu sehen. 2010 machte er einen Entzug, die Sucht nach Alkohol und Schlaftabletten wurde zu groß.

Charisma Carpenter

Cordelia Chase ist die beliebte Cheeleaderin am "Buffys" Schule - reich, verwöhnt, egozentrisch.

Im Laufe der Serie werden aber auch immer wieder überraschende Seiten von Cordelia gezeigt. Nach ihrer Rolle als verwöhnter Fratz gab es Rollen in "Angel" und "Charmed - Zauberhafte Schwestern".