Victoria Beckham (42) glaubt nach eigenem Bekunden an die Liebe auf den ersten Blick - trinkt sich beim ersten Date aber doch lieber ein bisserl Mut an: Das ehemalige Spice-Girl schrieb für die britische "Vogue" einen Brief an ihr 18-jähriges Ich, in dem sie von der Begegnung mit ihrem späteren Ehemann David (41) berichtet.

David fragte nach ihrer Nummer

Das Paar hatte einander 1997 kennengelernt. Damals, beim ersten Treffen, war David Beckham dem Brief zufolge nicht einmal in der ersten Mannschaft - und sie war viel berühmter als er. Der junge Fußballer fragte die Musikerin nach ihrer Nummer.

"Während die anderen Fußballer an der Bar stehen und mit ihren Kumpels trinken, wirst du sehen, wie David bei seiner Familie steht. (Er ist noch nicht einmal im ersten Team zu dem Zeitpunkt - du bist die Berühmte.) Und er hat so ein süßes Lächeln. Du bist deiner Familie auch sehr nah und du wirst daran denken, wie ähnlich er sich dir anfühlt. Er wird nach deiner Nummer fragen. (Und hat immer noch das London-Manchester-Flugticket, auf dem du sie geschrieben hast.)", erinnert sich Beckham.

Foto: /Laura Woolnough

Auch wenn sie zugibt, damals etwas angeschickert gewesen zu sein, als sie Becks ihre Nummer gab, hätte sie sich von Anfang an zu ihm hingezogen gefühlt.

"Ja, Liebe auf den ersten Blick existiert. Sie wird dir in der Spieler-Loge von Manchester United begegnen", so Beckham in dem Brief. "Auch wenn du etwas betrunken sein wirst - und dir genaue Details verschwommen vorkommen."

Foto: Reuters/NEIL HALL

Mittlerweile sind Victoria und David Beckham seit 17 Jahren verheiratet. Sie haben vier gemeinsame Kinder.