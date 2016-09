Shermine Shahrivar: Alles aus mit Lapo Elkann?

Hat es sich zwischen Shermine Sharivar (33) und Lapo Elkann etwas schon wieder ausgeturtelt? Im Sommer noch gingen die Social Media-Kanäle der beiden vor kitschigen Liebesbekundungen fast über. Doch seit rund drei Wochen zeigt sich Sharivar nur noch ohne Lapo Elkann. Und auch auf dem Instagram-Account des millionenschweren Fiat-Erben taucht das deutsche Starlet schon seit Wochen nicht mehr auf.

Shahrivar wieder Single?

Gerade noch wirkte sie so verliebt. Doch seit rund drei Wochen präsentiert sich Shermine Sharivar nur noch solo auf Instagram und Facebook. Sie stürzt sich in ein exzessives Sportprogramm und Partys, veröffentlicht Fotos aus dem Fitness-Center, beim Feiern oder aus dem Urlaub mit Freundinnen. Außerdem verbringt Shahrivar viel Zeit mit ihrer Tochter und postet kryptische Zitate, in denen es um Freiheit in Beziehungen und menschliche Abgründe geht. Doch von Lapo nicht die Spur.

???????? Ein von shermine shahrivar (@shermineshahrivar) gepostetes Foto am 24. Aug 2016 um 8:20 Uhr

#sunday Ein von shermine shahrivar (@shermineshahrivar) gepostetes Foto am 4. Sep 2016 um 7:36 Uhr

Auch Shahrivars Beziehungsstatus auf Facebook gibt Rätsel auf: Den hat die ehemalige Schönheitskönign nämlich wieder auf "Single" gestellt. Wann genau sie diesen geändert hat, ist aber nicht genauer bekannt.

Dream come true #mickeymouse in zhe house ❤️❤️ Ein von shermine shahrivar (@shermineshahrivar) gepostetes Foto am 19. Aug 2016 um 11:58 Uhr

Fail , fail again , fail better.. ???????? #ťhoughtoftheday #letsdoit ✌????️???? #positive vibes only ???? Ein von shermine shahrivar (@shermineshahrivar) gepostetes Foto am 18. Aug 2016 um 14:54 Uhr

Große Liebes-Show

Im Mai wurden Shermine Shahrivar zum ersten Mal gemeinsam gesichtet: Damals zeigten sich das Model und der 37-Jährige im gemeinsamen Urlaub auf Ibiza. Den Sommer über turtelten Elkann und Shahrivar dann an den schönsten Orten der Welt und posteten beinahe täglich verliebte Fotos, die mit kitschigen Liebessprüchen wie "Wenn du deine zweite Hälfte findest" versehen waren.

When you find your 2nd half ... #partnersinlove ❤️???? Ein von shermine shahrivar (@shermineshahrivar) gepostetes Foto am 31. Jul 2016 um 20:20 Uhr

Es machte ganz den Eindruck, als hätte die alleinerziehende Mama in dem feschen Millionär tatsächlich das große Glück gefunden: Elkann schien nicht nur Sharivar zu vergöttern, sondern gab auch für ihre zweijährige Tochter aus Sharivars Beziehung mit Designer Markus Klosseck bereits den Ersatzpapa. Da verwundert es kaum, dass sogar von einer bevorstehenden Hochzeit die Rede war.

Chillaxing Pop Sunday . Ein von Lapo Elkann Official (@lapoindependent) gepostetes Foto am 17. Jul 2016 um 13:30 Uhr

Doch nun macht es den Eindruck, als wäre Shermine Shahrivars Traum vom perfekten Liebesglück geplatzt: In Lapos Leben scheint sie zumindest auf einmal keine allzu große Rolle mehr zu spielen. Das letzte gemeinsame Bild postete er vor fünf Wochen. Seitdem genießt er im Alleingang sein Jetsetleben im Alleingang und besuchte jetzt auch die Filmfestspielen in Venedig ohne Shahrivar.

Foto: APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE