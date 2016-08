Samuel Koch: Erste Fotos von der Märchenhochzeit

Das vergangene Wochenende stand für Samuel Koch (28) und Schauspielerin Sarah Elena Timpe (31) ganz im Zeichen der großen Emotionen. Bereits am Freitag hatte das Paar einander das standesamtliche Jawort gegeben. Am Samstag folgte die kichliche Trauung. Gefeiert wurde - wie bereits im Vorfeld angekündigt - drei Jahre lang in einem riesigen Festzelt. Nun wurden die ersten Bilder von der romantischen Traumhochzeit veröffentlicht.

Hochzeit wie im Märchen

Getraut haben sich Koch und Timpe in der malerischen Gemeinde Mappach in Baden-Württemberg, nahe des Heimatorts des Schauspielers. Vor der Kirche wurde das Paar der "Bunte" zufolge von Freunden und Familie mit Rosenblättern begrüßt.

Die Braut trug ein weißes Kleid und einen mädchenhaften Blumenkranz-Schleier. Koch heiratete im graublauen Anzug mit dazu passendem, gemusterten Hemd.

Foto: APA/dpa/Daniel Maurer

Nach der Zeremonie begaben sich die Frischvermählten in einer Kutsche zum Party-Zelt, welches bereits am Freitag aufgebaut worden war.

Foto: APA/dpa/Daniel Maurer Foto: APA/dpa/Daniel Maurer

Samuel Koch: Dreitägige Hochzeitsparty

Das Paar, welches sich vor zwei Jahren bei den Dreharbeiten zur ARD-Serie "Sturm der Liebe" kennengelernt hatte, hat sich am Freitagmorgen standesamtlich getraut. Die Zeremonie soll unter freiem Himmel bei bestem Wetter stattgefunden haben.

Foto: APA/EPA/CLEMENS BILAN/POOL

Die Hochzeitsfeierlichkeiten, zu denen 200 Gäste geladen gewesen sein sollen, dauerten ganze drei Tage an.

17:45 ZDF "Leute heute" #ZDF #leuteheute #damitwirunsnichtverlieren #sarahelenatimpe #samuelkoch Ein von Sarah Elena Timpe (@sarahelenatimpe) gepostetes Foto am 18. Jul 2016 um 7:17 Uhr

Im Februar dieses Jahres hatte Timpe bereits verraten, wie ausgefallen die Hochzeit werden wird: "Wir suchen noch die Location. Wir würden gerne in einem Zirkuszelt feiern. Am liebsten würden wir wie bei einem Festival über ein paar Tage unsere Hochzeit zelebrieren."

"Auf jeden Fall soll es einfaches Essen geben und am besten ein Lagerfeuer", erzählte sie damals gegenüber der "Bild".

Einige Tage vor der Hochzeit hat Sarah Elena Timpe bereits Fotos von ihrem Junggesellinnenabend auf Instagram geteilt: