Nanu, was ist los mit Renée Zellweger? Bei einem "Bridget Jones"-Pressetermin in London wirkte die Schauspielerin so, als wäre sie nicht richtig bei der Sache. Bereits beim Interview zog sie Grimassen, als hätte sie ihr Gesicht nicht ganz unter Kontrolle.

Zellweger: Torkel-Posen statt Glamour-Shooting

Später, beim Fotoshooting, machte sie beim Posieren einen leicht verwirrten Eindruck: Trotz stylischem Dress im 60er-Look versprühte Renée Zellweger alles andere als Glamour: Die Haare fielen ihr unordentlich ins Gesicht, übertrieben stemmte sie die Hände in die Hüften, versuchte die Beine übereinander zu kreuzen, wirkte dabei aber eher so, als würde sie torkeln.

Foto: pps.at

Fast machte es den Eindruck, als hätte sich Zellweger vor dem Pressetermin einen Schluck genehmigt. Vielleicht ist der "Bridget Jones"-Star in Sachen Posen aber auch nur etwas aus der Übung.

Foto: pps.at

Immerhin hatte sich die Britin vor ihrer Rückkehr als "Bridget Jones" für sechs Jahre aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Im Interview verriet sie jetzt aber: "Das Comeback hat mir Angst gemacht."

Vor allem die Fragen über ihre angeblichen Schönheitsoperationen setzen der Schauspielerin zu. Erst kürzlich hatte sie sich in einem offenen Brief verteidigt: "Nicht, dass es jemanden etwas angeht, aber ich habe weder mein Gesicht noch meine Augen durch eine OP verändert."

Zellweger: Keine Angst vor dem Alter

Jetzt sprach sie auch über ihren berühmt-berüchtigen Auftritt bei bei den "Elle Women in Hollywood Awards" 2014 als sie zum ersten mal mit veräderten Gesichtzügen aufgetreten war. Heute sagt sie, sie sei lediglich übermüdet gewesen.

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Zu diesem Zeitpunkt hätte sie bei einer Freundin in Los Angeles gewohnt, bei der ein Monat vorher die neurologische Erkrankung ALS diagnostiziert worden war. "Der Grund, warum ich zu diesem Event ging, war, weil sie es wollte, damit sie mit mir auf dem roten Teppich sein konnte und sich selbst beweisen, dass sie diese schreckliche Krankheit bekämpfen kann."

Sie habe sich gar keine Gedanken darüber gemacht, wie sie aussehe oder was die Menschen über sie denken würden. "Ich habe nur an meine Freundin gedacht."

Foto: pps.at

Vor dem Altern habe sie keine Angst: "Ich denke Frauen, werden interessanter, wenn sie älter werden. Jugend und oberflächliche Schönheit haben auch ihre Berechtigung und es ist bis zu einem gewissen Grad verständlich, dass das gefeiert wird. Aber das ist nur ein flüchtiger Zustand, der nur einen Moment lang in deinem Leben andauert."

Zellweger weiter: "Wenn man reifer wird, wird man nicht nur älter, man wird auch zu der Person, die man sein sollte, zu der besten Version seiner selbst. Besser und interessanter. Das ist eine viel mächtigere und wertvollere Form der Schönheit."