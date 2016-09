Das Posieren wurde ihr in die Wiege gelegt: Erstmals gab Sistine Stallone, Spross von Action-Hero Sylvester (70) und Ex-Model Jennifer Flavin (48), ihr Red-Carpet-Debüt bei den Filmfestspielen in Venedig – und das ohne ihren Papa an der Seite.

@gabrielkane @harpers_bazaarkz ???????? Ein von SISTINE STALLONE (@sistinestallone) gepostetes Foto am 5. Jul 2016 um 12:19 Uhr

Selbstsicher setzte sich die hübsche Brünette vor den Fotografen in Szene, so wie es sich für ein angehendes Topmodel gehört. Mit nur 18 Jahren ergatterte Sistine bereits einen Vertrag bei IMG Models , sowie einige Jobs – etwa für die Teen Vogue.

Ein von SISTINE STALLONE (@sistinestallone) gepostetes Foto am 7. Jul 2016 um 9:21 Uhr

Für das Magazin posierte auch schon Iris Law. Die 15-jährige Tochter von Jude Law (43) und Sadie Frost (51) feiert zurzeit ihren großen Durchbruch: Karl Lagerfeld, der auch schon Will Smiths Tochter Willow (15) ablichtete, holt sie für Chanel vor die Linse.

@violettafanciesyou :) Ein von Iris Law (@lirisaw) gepostetes Foto am 14. Dez 2015 um 11:00 Uhr

Ein von Iris Law (@lirisaw) gepostetes Foto am 16. Aug 2016 um 7:10 Uhr

<@chanelofficial> // Thank you Karl Lagerfeld and the entire team at Chanel for expanding the perceptions of "beauty" by picking me to be the new Chanel ambassador. I am honored. #BLACKGIRLMAGIC Ein von ≠GWEELOS≠ (@willowsmith) gepostetes Foto am 8. Mär 2016 um 7:21 Uhr

Dagegen wirkt DJ Noah Becker (22), der jetzt im Sandler-Look auftritt, richtig alt.

Foto: APA/EPA/JOERG CARSTENSEN

Foto: pps.at