Und wieder ziehen mehr oder weniger Prominente für zwei Wochen in einen Container, um sich rund um die Uhr von Kameras filmen zu lassen.

Die Hälfte der Promi-Big-Brother Bewohner muss im Keller in einer Kloake ihr Dasein fristen, der Rest darf es sich im möchtegern-stylischen Obergeschoss bei Champagner gemütlich machen.

Ins Luxus-Geschoss wurde aber ein Promi zuviel gesteckt. Die Zuschauer verfrachteten prompt Protz-Prinz Marcus von Anhalt von der Villa in die Kanalisation. Er hatte die BB-Fans offenbar schon in den ersten Minuten mit den detaillierten Schilderungen über seine Gerichtsverhandlungen gelangweilt.

Vielleicht wollten ihn die Fans aber auch nur endlich ohne Sonnenbrille sehen, die der Prinz nicht abnehmen wollte. Im Keller sind alle persönlichen Gegenstände inklusive Kleidung verboten.

Foto: sat 1

Wer im Keller schon seit drei Tagen auf ihn gewartet hat:

Stephen Dürr (42, "Unter uns", Alles was zählt"), Ringer Frank Stäbler (27), "Eis am Stiel"-Star Christine Zierl alias Dolly (54), Ex-"Bachelor"-Kandidatin Jessica Paszka (26) sowie Edona James (29) - der zur Frau operierte Mann soll eine Nacht mit Kicker Stefan Effenberg verbracht haben.

Nackte Tasachen und viel Drama

Edona hat sich schon in den ersten Szenen als Drama-Queen inszeniert, sich mehrmals nackt gezeigt und ihre Designer Vagina Kollegin Jessica in Nahaufnahme präsentiert. Ihre Intimzonen-Begutachterin wurde aber schon nach einigen Stunden zur Konkurrentin, über die das Nacktmodel derb hergezogen ist - einen Grund wusste Edona auf Nachfrage dann abber selbst nicht so genau.

Cathy Lugner - "Bei Zuschauern unbeliebt"

Als Ösi-Promi im Container mit dabei ist Cathy Lugner - die Ehefrau von Richard Lugner, die als sein Spatzi bekannt wurde. "Sie ist bei den Zuschauern unbeliebt", erklärte Cathys Schwester im Studio schon vorab und leistete keine Hilfe, ihre Einschätzung zu revidieren.

Foto: sat 1

Lugners erste Minuten im Container taugten dann auch nicht wirklich, um sich mit ihren einsilbigen Schwärmereien ("Mega!", "Hammer!", "OMG!") über das Luxus-Loft in die Herzen der Zuschauer zu spielen. In den Keller musste sie aber dennoch nicht. Stattdessen gab es für sie Joachim Witt ein Karrusellspiel, das sie knapp vor den Keller-Konkurrenten gewannen.

Das Luxus-Geschoss bewohnen außerdem noch: Uschi Glas Sohn und Troublemaker Ben Tewag, Ex-Model Natascha Ochsenknecht (52), Ex-Kicker Mario Basler (47) und Soap-Schauspielerin Isa Jank (64).