Plötzlich prall: Herzogin Kate mit Schummelbusen

Huch, hat sich Herzogin Kate etwa still und heimlich den Busen vergrößern lassen – oder einfach nur mit ein bisserl mit einem Push-Up-BH nachgeholfen?

Kate: Plötzlich XL-Busen

Bisher suchte man bei der gertenschlanken Herzogin Kate vergebens nach Kurven. Beim Auftakt ihres zweitägigen Aufenthalts in Cornwall wirkte die Oberweite der Zweifachmama aber wesentlich praller als sonst.

Foto: pps.at

Von Natur aus hat Kate Körbchengröße A. In Cornwall schien es jetzt aber plötzlich so, als wäre ihr Busen quasi über Nacht auf Körbchengröße C gewachsen. In ihrem roséfarbenen Kleid des US-Labels Lela Rose wirkte Catherines Oberweite jedenfalls wesentlich praller als bei ihren öffentlichen Auftritten vor wenigen Tagen.

Foto: pps.at

Wie Catherine ihren Busen so groß geschummelt hat, bleibt wohl ihr Geheimnis. Aber irgendwie beruhigend zu wissen, dass auch ein royaler Superstar wie Kate manchmal ein bisserl nachhilft.

Foto: pps.at

Zum Vergleich: So sieht Kates Obweite normalerweise aus:

Foto: pps.at

Foto: pps.at Foto: REUTERS/POOL

Cornwall-Visite mit Will

Doch die Herzogin war natürlich nicht im Cornwall, um ihre Oberweite zu präsentieren. Sie und ihr Mann William hatten an ihrem ersten Tag in der Küsten-Grafschaft alle Hände voll zu tun: Auf dem Programm standen der Besuch der Kathedrale von Truro, wo das Paar ein Gesuch für eine Dacherneuerung unterzeichnete, die Visite eines Jugendzentrums und einer Surfing-Schule für Jugendliche.

