Obwohl er gar nicht Mitglied der königlichen Familie ist, wird in Norwegen jeder Schritt von Marius Borg Høiby (19) genau beobachtet. Schließlich ist er der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (43). Laut dem Magazin Se og Hør will er in die USA auswandern, um dort zu studieren. Im kommenden Jänner soll das Semester beginnen. Da wäre er dann aus der Reichweite des strengen Hofprotokolls.

"Wild Child" Marius

Marius ist Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung, den sie in ihre Ehe mit Kronprinz Haakon mitgebracht hat. Während seine Mama vor ihrer Hochzeit mit Haakon bekanntlich gerne Party inklusive Alkohol und Kokain gemacht hat, ist sein Vater Marten Borg als Drogendealer vorbestraft.

Und auch Marius scheint das "Wild Child"-Gen von seinen Eltern geerbt zu haben. An die Vorschriften des Königshauses will sich der junge Mann angeblich schon lange nicht mehr halten und immer mehr dem "Lotterleben" verfallen.

Foto: pps.at

Schon vor einigen Monaten hatte ein Insider behauptet, Marius sei wie seine Mutter emotional, wankelmütig und von "unbändigem Freiheitsdrang" beseelt. Er soll rauchen, trinken und immer häufiger gegen den Palast rebellieren - weswegen es zwischen Marius und seinem Stiefvater Haakon ständig zum Streit kommen soll.

Foto: APA/EPA/LISE AASERUD/POOL

Mit einer Ausreise in die USA würde der Teenager zwar Haakons wachsamen Auge etkommen - seine Flucht ins Ausland könnte den Keil zwischen ihn und das Königshaus aber noch tiefer treiben.