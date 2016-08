Schon wieder sieht sich Prinzessin Madeleine mit Vorwürfen von Seiten des schwedischen Volkes konfrontiert. Dass sie ihrer Heimat den Rücken gekehrt hat und für ihren Ehemann, Geschäftsmann Chris O'Neill (42), zuerst nach New York und später nach London ausgewandert ist, haben ihr die Schweden nie ganz verziehen. Jetzt häufen sich bitterböse Schlagzeilen, die das Luxus-Leben der Königstochter kritisieren.

Madeleine: Kritik an ihren Nobel-Fetzen

Vor allem die sündhaftteure Garderobe der 34-Jährigen wird ungern gesehen. Das schwedische Klatschmagazin Hänt i veckan wirft Madeleine vor, sich in Designer-Outfits zu hüllen, während ihre Schwester Kronprinzessin Victoria und ihre Schwägerin Sofia vermehrt zu günstigeren Modellen von H&M oder Zara greifen.

Als Beispiel für Madeleines dekadenten Kleidungsstil wird unter anderem ihr Outfit genannt, das sie anlässlich des 70. Geburtstags ihres Vaters König Carl Gustafs zur Schau trug: Stolze 10.500 Euro sollen die Klamotten gekostet haben, in denen sich die zweifache Mama präsentierte. Und auch sonst kosten die Kleider, in denen sich Madeleine bei öffentlichen Anlässen blicken lässt, nur selten unter 1.500 Euro.

Wer bezahlt ihr Luxusleben?

Insgesamt stößt der luxuriöse Lebenswandel der Prinzessin den Schweden bitter auf: In London haben Madeleine und ihr Mann ein Apartment in der besten Gegend bezogen. Ihre Bleibe in New York soll einen Wert im zweistelligen Bereich haben. Dass sie Anfang des Jahres mit Mann und Kindern Urlaub auf den Malediven machte – und dabei in einer Luxus-Villa residierte, die umgerechnet rund 6.300 Euro pro Nacht gekostet haben soll, stieß nicht gerade auf Applaus. Dass sie gerade erst wieder an der französischen Riviera die Seele baumeln ließ, wird ebenso kritisch beäugt.

Madeleine bekommt als Prinzessin von Schweden alljährlich eine Prämie – und das, obwohl ihr Göttergatte Millionen scheffelt. Für ihre Arbeit, die sie im Dienste der Krone leistet, wird sie von ihrem Vater bezahlt. Doch auch wenn sie für öffentliche Anlässe regelmäßig nach Schweden pilgert, um ihre royalen Pflichten wahrzunehmen, finden die Schweden, dass sich Madeleine ruhig öfter in ihrer Heimat blicken lassen könnte.

"Dass sie so weitermacht, ist geschmacklos. Sie könnte gut mit Chris' Geld auskommen", zitiert die schwedische Gazette einen erbosten Adels-Insider.

Sieht aus, als wäre es höchste Zeit für einen bescheideren Lebenswandel.

Aus dem Archiv:

Prinzessin Madeleine öffnet ihr Familienalbum

Kurze Vorgeschichte: Prinzessin Madeleine von Schweden wurde beim Familienurlaub mit Ehemann Christopher O'Neill und den Kids Leonore (2) & Nicolas (7 Monate) heimlich von einem Paparazzo abgeschossen. Prompt reagierte die 33-Jährige via Facebook mit einem Gegenschlag und postete eigene Bilder. Die Bilder kommentierte Madeleine mit den Worten: "Familienzeit wurde leider unterbrochen. Schade, dass man uns nicht gefragt hat, hier sind ein paar besonders süße Fotos!" Darunter einen süßen Schnappschuss vom kleinen Nicolas, der quietschvergnügt in die Kamera lacht. Und von Leonore beim Strandspaziergang... ...sowie beim Klettern auf einem Baumstamm. Nur von Madeleines Gatten Chris wurden keine Fotos veröffentlicht. Aber vielleicht war der gerade besonders kamerascheu. Der britisch-amerikanische Geschäftsmann und die Schweden-Prinzessin sind seit 2013 verheiratet. Das Paar ist vor Kurzem von New York nach London gezogen, wo O'Neill geschäftlich zu tun hat. Vermutlich will Madeleines Gatte auf den Malediven einfach die Seele baumeln lassen - fernab vom Arbeitsstress und Fotografen.

Charity-Prinzessin

Wer sich fragt, womit sich die Prinzessin beruflich so beschäftigt: In New York arbeitete Madeleine für die von ihrer Mutter gegründeten Organisation "World Childhood Foundation" und ist auch nach ihrem Umzug nach London für diese tätig geblieben.

Außerdem setzt sie sich für den Schutz von Kindern ein und betreut in diesem Bereich mehrere Projekte. Darüber hinaus fördert Madeleine die Stiftung "Min Stora Dag (Mein großer Tag)", die kranken Kindern Träume erfüllt.