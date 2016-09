Foto: Anaconda Verlag „Tao te king. Das Buch vom Sinn und Leben“ von Laotse ist mein Lebensbuch. Die weit über 2.000 Jahre alten Weisheiten sind zum Lesen, zum Lernen und zum Üben geeignet. Ich lese es seit 30 Jahren und lerne immer noch etwas dazu.

* „Only The Best“ – der Entertainer, auch in der Electro- und House-Szene bekannt, feiert seinen 70er mit der Max Hagler Band: Wiener Metropol, 19. September, 20 Uhr, Tickets 01/407 77 407, www.louieausten.com, www.wiener-metropol.at

Weiterer Termin: 16.9. in Gleisdorf – ForumKLOSTER, 20, Uhr, Tickets 0800/312 512, www.forumkloster.at oder 01/96 096, www.oeticket.com

