Kate Moss scheint es mit ihrem Grafen ja richtig ernst zu meinen. Wie die britische Sun berichtet, soll das Supermodel nur darauf warten, dass ihre Scheidung von Jamie Hince endlich durch ist - damit sie ihren jungen Lover Nikolai von Bismarck heiraten kann.

"Sie haben sich in Griechenland verliebt, als sie letzten Monat dorthin gejettet sind und haben den Ball dadurch ins Rollen gebracht, dass sie mit der Planung begannen, als sie dort waren", behauptet ein Insider.

13 Jahre Altersunterschied scheinen den Aristokraten und das Topmodel nicht zu stören. Im Gegenteil: Die beiden sollen ganz auf einer Welle schwimmen und auch sich auch bezüglich ihrer Hochzeitspläne einig sein.

Foto: pps.at

"Beide wollen eine kleine Zeremonie mit einer Hand voll Freunden und der Familie. Der Plan ist, zurück nach London zu gehen, um dort mit einer größeren Gruppe zu feiern", behauptet die Sun-Quelle.

Die Hochzeit muss aber noch etwas warten: Offiziell ist Moss noch mit "The Kills"-Mitglied Jamie Hince verheiratet, dem sie 2011 das Jawort gegeben hatte. Doch die 42-Jährige soll hoffen, ihren Toyboy noch vor Weihnachten zu ihrem Ehemann machen zu können.

Foto: pps.at

