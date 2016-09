Seit sechs Jahren sind Justin Theroux und Jennifer Aniston jetzt ein Paar. Noch immer hängt ihnen aber ihre Vergangenheit nach. Jennifer soll nämlich nach wie vor nicht in dem Häuschen auf Hawaii urlauben wollen, weil Theroux es einst mit seiner langjährigen Freundin Heidi Bivens erstanden hat.

Er liebe die Abgeschiedenheit an der Nordküste der Insel Kaua'i, wo die kleine Villa steht. Aniston weigere sich aber, dort Urlaub zu machen. Sie macht am liebsten in Mexiko im Promi-Hotspot Cabo San Lucas Ferien.

Foto: photopress.at

Ganz vergessen ist die Tatsache offenbar noch immer nicht, dass Aniston sich an Justin Theroux herangemacht hat, obwohl er in einer an sich sehr harmonischen und 14 Jahre laufenden Beziehung mit der Kostümbilderin war. Die beiden galten als cooles Szenepaar in New York. Zusammengekommen waren sie, als die Kostümdesignerin für Filme und Werbung 20 Jahre alt war, Justin war ein angehender Schauspieler und 24.

Heimliche Beziehung zu Jen

Lange hatte er die heimliche Liebelei mit Jen vor seiner Freundin abgestritten, wie Heidi Bivens Mutter vor Kurzem publik machte. Justin habe Heidi mit seiner unrühmlichen Trennung das Herz gebrochen, so die Mutter.

"Er werden Geschichten über mich und Jennifer zu lesen, aber sie bedeuten überhaupts nichts. An den Schundgeschichten ist nichts dran", erklärte Justin angeblich noch seiner Freundin als er mit Aniston 2011 gemeinsam "Wanderlust" drehte und über Flirts der beiden berichtet wurde.

Foto: photopress.at

Ließ seine Freundin fallen

An den Schundgeschichten war doch was Wahres dran. Einige Wochen nach der "Falschaussage" trennte sich Justin Hals über Kopf von Heidi. Nie wieder hat er mit ihr oder ihrer Familie gesprochen.



"Es war eine schreckliche Zeit. Er hatte sich am Ende wirklich als Schauspieler gezeigt. Meine Tochter wurde fallen gelassen und konnte lange Zeit nicht abschließen." Heidi selbst hat nie ein Kommentar zur Trennung abgegeben. Sie ist aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen, als sie schließlich eindeutige Fotos von ihrem Freund und Jennifer Aniston in den Medien sah.

Wishing a very Happy Birthday to the lovely @heidibivens! ????????????#heidibivens #stylist #honeyartists Ein von Honey Artists (@honeyartists) gepostetes Foto am 28. Jun 2016 um 10:31 Uhr

Heute ist Heidi eine der bekanntesten Stylistinnen für Modeplakate und Parfumwerbungen. Außerdem stylt sie Promis wie Selena Gomez und Kanye West.