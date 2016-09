Im violetten Kleid, mit grünen Gummiballerinas und einem blonden Zopf, der an einer "Elsa"-Baseballkappe baumelt - so wurde Charlize Therones Adoptivsohn Jackson kürzlich in Begleitung seiner berühmten Mama gesichtet. Für das ungewöhnliche Ouftit hagelt es im Netz nun Kritik, darunter Rassismusvorwürfe.

"Ist Charlize Theron verrückt?", wundert sich unter anderem eine Userin. "Was für Eltern tun so was ihren Kindern an? Warum adoptiert man einen kleinen schwarzen Jungen und erniedrigt ihn dann so?" Ob Theron ihrem Sohn den Blondes-Mädchen-Look tatsächlich aufgedrängt hat, oder ob Jackson einfach nur ein Fan des Disney-Films ist, darüber kann nur spekuliert werden.

Zu Therons verteidigung muss aber gesagt werden, dass Jackson ein leidenschaftlicher Balletttänzer ist und gerade erst ein einwöchiges Sommercamp in einer Ballettschule in West Hollywood besucht hat.

Für Mädchenkleider scheint sich Therons Adoptivsohn von sich aus zu interessieren: Insidern zufolge soll er während der Trainings-Woche jeden Tag in Kleidern oder im Tütü aufgekreuzt sein. Am letzten Tag des Ballett-Camps wurde eine Show aufgeführt und auch Jackson durfte etwas vortanzen – ganz zum Entzücken von seiner Mama Charlize und seiner Oma, die beide zu der Aufführung gekommen waren.



Charlize Theron ist zweifache Adoptivmutter. 2012 nahm sie Jackson zu sich. Im Juni 2015 adoptierte die Schauspielerin ein Mädchen, das sie August nannte. Den passenden Partner hat die Schauspielerin bisher aber noch nicht gefunden.

"Ich denke, keine Mutter beabsichtigt eine alleinerziehende Mutter zu sein. Ich habe mir das nicht gewünscht, aber es ist passiert", erklärt die Oscar-Preisträgerin, die zwischen 2014 und 2015 mit Schauspieler Sean Penn zusammen war und seitdem offiziell als Single gilt.

Welche Stars sonst noch adoptiert haben:

Schauspielerin Meg Ryan erfüllte sich ihren langgehegten Kinderwunsch, als sie 2006 Daisy True aus China adoptierte.

Diese ist inzwischen zu einem Teenager herangewachsen und hat ein Spitzenverhältnis zu ihrer berühmten Mama.

Auch Calista Flockharts Adoptivsohn Liam, den der "Ally McBeal"-Star 2001 zu sich holte, ist ganz schön groß geworden - und überragt mittlerweile schon seine zierliche Mama.

Sharon Stone ist Adoptivmutti von drei Jungs: 2005 holte sie Laird Vonne und Quinn Kelly (Foto) zu sich. 2006 folgte der kleine Roan Joseph.

2015 erzählte die Schauspielerin in einem emotionalen Interview, dass ihre Kinder ihr nach ihrem Schlaganfall im Jahr 2001 und ihrer Scheidung von Phil Bronstein Kraft gespendet haben. "Sie sehen zu mir auf und verlassen sich auf mich", so Stone.

Schauspielerin Diane Keaton war lange Zeit nur auf ihre Karriere fixiert. Doch das änderte sich 1996, als sie mit 50 Jahren Tochter Dexter (Foto) adoptierte. 2001 kam Sohn Duke hinzu.

"Mutterschaft war kein Drang, dem ich nicht widerstehen konnte, es war mehr ein Gedanke, den ich sehr lange Zeit hatte. Irgendwann bin ich dann eingetaucht", sagte sie 2009 über ihre Rolle als Mutter.

1983, acht Jahre nachdem Sänger Lionel Richie seine Jugendliebe Brenda Harvey geheiratet hatte, nahmen die beiden die zweijährige Tochter eines Bandkollegen von Richie zu sich. Als die kleine Nicole Camillle Escovedo 9 Jahre alt war, wurde sie von dem Musiker und seiner ersten Frau offiziell adoptiert.

Inzwischen ist Nicole Richie 34, selbst verheiratet und hat zwei Kinder. Nachdem sie sich an der Seite von Paris Hilton in deren Reality-Show einen Namen als It-Girl gemacht hatte, ist sie heute unter anderem als Fashion Designerin erfolgreich.

Nicole Kidman und Tom Cruise adoptierten in den 90er Jahren Sohn Connor und Tochter Isabelle. Nach der Trennung des Promipaares im Jahr 2001 blieben ihre Adoptivkinder bei Cruise (und damit auch bei Scientology), während Kidman seitdem kaum Kontakt zu den beiden haben soll.

Während Connor die Sonnenseiten des Lebens als Promispross genießt - seinen Papa zu Filmdrehs begleitet, Society-Events besucht und regelmäßig teuer urlaubt...

...lebt seine Schwerster Isabelle zusammen mit ihrem Mann in bescheidenen Verhältnissen in London. Auf das Geld ihrer berühmten Eltern soll sie verzichten. Erst kürzlich ist es zwischen Isabelle und Kidman zu einem Wiedersehen gekommen sein. Ob die Familien-Reunion etwas zu tun hatte, dass Isabella Cruise derzeit ihr erstes Kind erwarten soll?

2002 adoptierte Angelina Jolie Sohn Maddox (14) aus Kambodscha. Einige Jahre später adoptierte der Hollywoodstar Zahara (11) aus Äthiopien und Pax (12) aus Vietnam. Mit ihrem Mann Brad Pitt hat sie außerdem drei leibliche Kinder, Shiloh (10) und die siebenjährigen Zwillinge Vivienne und Knox.



Der Jolie-Pitt-Clan besucht oft die Heimat von Maddox, Zahara und Pax. Außerdem werden bei Brangelina mehrere Sprachen gesprochen: "Shiloh lernt Khmer, das ist die Amtssprache in Kambodscha, Pax konzentriert sich auf Vietnamesisch, Maddox lernt Deutsch und Russisch, Zahara spricht Französisch." Vivienne lerne Arabisch und Knox Zeichensprache.

"Sex and the City"-Star Kristen Davis sorgte 2011 für Schlagzeilen, als sie im Alter von 47 Jahren ein kleines Mädchen adoptierte, die sie seitdem im Alleingang großzieht. "Dass dieser Wunsch Wirklichkeit geworden ist, ist wunderbarer als ich es mir jemals vorgestellt habe", erzählte sie über ihre Rolle als Adoptiv-Mama.

Kurz nach der Adoption zeigte sich Davis mit Töchterchen Gemma Rose auf dem Cover des "Who"-Magazins - hält das Leben ihres Adoptivkindes aber seitdem aus dem Rampenlicht raus.

Weil ihr Kinderwunsch lange unerfüllt geblieben ist, adoptierten Katherine Heigl und ihr Mann Josh Kelley 2009 ein Mädchen aus Korea, die sie Naleigh (7) nannten. Im April 2012 wurde bekannt, dass das Paar eine weitere Tochter - die kleine Adalaide (4) aus Louisiana - adoptiert hat.

Offen thematisierte Heigl die Tatsache, dass Naleigh sie lange nicht als Mutter akzeptieren wollte: "Ich habe mir anfänglich Vorwürfe gemacht und dachte, ich wäre eine schlechte Mama. Es hat gedauert, bis ich mir eingestehen konnte, dass die fehlende Vertrauensbasis nichts mit mir zu tun hat."

Im Juni dieses Jahres wurde bekannt, dass der ehemalige "Grey's Anatomy"-Star zum ersten Mal schwanger ist. Die Vorfreude auf den Familienzuwachs ist riesig. "Besonders Josh hätte gerne einen Jungen. Sie freuen sich jedenfalls schon sehr auf den Nachwuchs, egal welchen Geschlechts", erzählte ein Insider.

Sandra Bullock adoptierte den kleinen Louis 2010, als sie noch mit Jesse James verheiratet war. Bald darauf wurden James' außerehelichen Afffären bekannt, weswegen Bullock die Scheidung einreichte.

Seitdem gibt sie die engagierte Single-Mum, bringt ihren Adoptivsohn höchstpersönlich zur Schule und zum Karateunterricht. Seit Kurzem hat der kleine Loius außerdem ein Geschwisterchen:

Ende letzten Jahres verkündete Bullock, ein Mädchen adoptiert zu haben. "Wenn ich Laila ansehe, gibt es gar keinen Zweifel daran, dass sie hier sein sollte. Ich kann Ihnen ganz sicher sagen: Die richtigen Kinder kamen exakt zur richtigen Zeit zu mir", erzählte sie damals dem Magazin "People".

Auch Hugh Jackman und seine Frau Deborra-Lee Furness sind stolze Eltern zweier Adoptivkinder: Oscar und Ava.

"Wir dachten, wir könnten ein oder zwei leibliche Kinder bekommen und dann adoptieren. Aber als wir genug von der künstlichen Befruchtung hatten, haben wir uns gleich für Adoption entschieden," erzählte der "Wolverine"-Star.

2004 adoptierten Ewan McGregor und seine Frau Eve Marvakis ein Mädchen aus der Mongolei, wo McGregor seinen Film "Long Way Round" drehte. Das Paar hat darüber hinaus zwei leibliche Töchter. Der Schauspieler behandelt aber alle seine Kinder gleich: "Ich habe versucht, meinen Töchtern das Gefühl zu geben, dass jede von ihnen für mich besonders ist."

Popstar Madonna adoptierte 2006 den damals knapp einjährigen David Banda aus dem afrikanischen Malawi.

2009 holte die Sängerin die vierjährige Mercy James aus einem malawischen Waisenhaus zu sich. Für Mercys Adoption musste Madonna zunächst viel Kritik einstecken. Charity-Organisationen warfen ihr vor, die Adoption diene viel mehr ihrer Imagepflege als dem Wohl des Kindes.

Inzwischen haben sich David und Mercy allen Unkenrufen zum Trotz in die Familie des Superstars bestens eingelebt. Auch mit Madonnas leiblichen Kindern Lourdes und Rocco verstehen sich die beiden prächtig.