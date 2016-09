Gestatten, James B(l)ond: Gebleichten Hauptes, mit weißen Augenbrauen und einem Gesichts-Tattoo, gehüllt in eine gestreifte Gefängnis-Hose...

...so wandelt "007"-Star Daniel Craig dieser Tage am Set des Thrillers "Logan Lucky" in Atlanta.

Vor Kurzem sah der 48-Jährige noch wesentlich braver aus: In neun Jahren hatte Craig gleich vier Mal den "James Bond" gegeben - und seinen Look auch privat der Geheimagentenrolle angepasst. Anfang dieses Jahres verkündete er jedoch, keinen weiteren 007-Film mehr zu machen und soll sogar einen 87 Millionen-Euro Deal abgelehnt haben.

Fans geben die Hoffnung dennoch nicht auf: Spekulationen, dass Craig beim geplanten "Bond 25" doch dabei sein könnte, werden immer lauter. Momentan ist der Brite aber noch mit den Dreharbeiten von "Logan Lucky" beschäftigt.

Viel ist über den neuen Streifen noch nicht bekannt. Die Besetzung klingt jedoch vielverpsrechend: Mit an Bord sind außer Daniel Craig unter anderem auch "Star Wars"-Star Adam Driver.

Schauspielerin Riley Keough, die zuvor unter anderem in "Mad Max: Fury Road" oder "Magic Mike" zu sehen war.

Auch "Magic Mike"-Feschak Channing Tatum ist mit von der Partie.

Sowie Oscar-Preisträgerin Hilary Swank und "Grey's Anatomy"-Star Katherine Heigel.

Regie führt kein Geringerer als Stephen Soderbergh, der bereits für Erfolgs-Filme wie "Out of Sight", "Traffic" und "Ocean's Eleven" sowie zahlreiche TV-Serien verantwortlich zeichnet.