Clint Eastwood rechnet mit Hollywood ab

Mit Erfolgsfilmen wie "Dirty Harry", "Sadistico" oder "Million Dollar Baby" hat sich Clint Eastwood einen Namen als Schauspieler, Produzent, Regisseur und Komponist gemacht. Doch selbst nach über 60 Jahren im Filmgeschäft kann Eastwood, der erstmals 1955 für den Film "Die nackte Geisel" vor der Kamera stand, Hollywood nicht viel abgewinnen und rechnete jetzt in einem Interview mit den großen Filmstudios und Hollywood-Superstars ab.

Eastwood: "Es geht nur noch um Gewinn"

Die glorreichen Zeiten sind laut Clint Eastwood vorbei. "Alles dreht sich nur noch um Blockbuster", beschwerte sich der 86-Jährige im Gespräch mit der Bild am Sonntag, "keiner erzählt mehr richtige Geschichten. Filme werden nur noch wegen des potenziellen Umsatzes gemacht. Stars spielen keine Rolle mehr, nur noch der Gewinn muss stimmen."

Auch die Arbeiteweise am Set sei ihm unbegreiflich: "Ich habe niemals begriffen, warum alle mit einem Megafon übers Set laufen und ständig herumbrüllen müssen."

Eastwood selbst, der als Regisseur und Produzent immer mit dem gleichen Team arbeitet, denkt mit seinen knapp 90 Jahren dennoch nicht ans Aufhören.

Demnächst kommt sein neuer Streifen "Sully" mit Schauspieler Tom Hanks in der Hauptrolle in die Kinos. Und wie er selbst ankündigt, soll das nicht sein letztes Filmprojekt gewesen sein: "So lange ich auch als alter Mann noch Filme machen darf, mache ich auch weiter."

