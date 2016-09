Chevy Chase muss in Entzugsklinik einchecken

Seine Alkoholsucht macht ihm schon seit den 90er Jahren zu schaffen. US-Komiker Chevy Chase hat nach mehreren Versuchen, trocken zu werden, nun erneut eine Entzugsklinik aufgesucht. Der 72-Jährige wird derzeit im Hazelden Adiction Treatment Center in Minnesota behandelt.

Sein Sprecher erklärte, dass er zu seiner "bestmöglichen Form" finden wolle und daher in die Klinik eingecheckt. Es sei ein "Tune up" für seine Genesung, so der Pressesprecher.

Der Schauspieler wurde mit den Kult-Komödien "Eine schöne Bescherung bekannt" . Danach lief seine Karriere eher schleppend.

Foto: RTL II

Erst 2009 kam das Comeback als launischer Millionär in der Serie "Community". Weil sich Chase mit den Produzenten aber zerstritt, stieg er nach der fünften Staffel aus. Seit 1982 ist er mit Jayni Luke verheiratet, die ihm auch jetzt zur Seite steht.

