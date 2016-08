Ende letzten Jahres trennte sich Charlotte Casiraghi von ihrem Freund und Vater ihres Sohnes Gad Elmaleh. Nun sprach der Schauspieler erstmals über die Trennung von der schönen Monegassin.

"Hatten zwei verschiedene Leben"

"Sie ist toll, aber wir hatten zwei verschiedene Leben", erzählte der 45-Jährige gegenüber der Vanity Fair. "Ich respektiere sie. Sie ist die Mutter meines Kindes, und ich werde nichts tun, das sie verletzen könnte."

Obwohl er selbst millionenschwer ist, wurde der Sohn marokkanischer Juden, der als Kind nach Frankreich emigrierte, vom monegassischen Fürstenhaus nie so richtig ernst genommen. Wie es sich für ihn angefühlt hat, an der Seite von Charlotte Casiraghi zu leben, kommentierte der Komiker jetzt mit einem Augenzwinkern:

"Bist du verrückt? Ein kleiner jüdischer Junge aus Marokko, der bei einer Prinzessin von Monaco landet?", so Elmaleh. "Ich könnte so viele witzige Sachen darüber erzählen, wie es ist, mit Charlotte zusammen zu sein. Ich habe einiges davon in mein neues Programm integriert. Nicht dass ich indiskret bin, aber der Kulturschock und die unterschiedlichen Moralvorstellungen sind sehr interessant."

Foto: pps.at

Neue Liebe für Casiraghi?

Gad Elmaleh und die Tochter von Caroline von Hannover waren seit März 2013 ein Paar. Beim traditionellen Rosenball von Monaco hatte Charlotte den Schauspieler erstmals als ihren Freund vorgestellt. Im Dezember 2013 brachte sie ihren gemeinsamen Sohn Raphaël zur Welt. Im Oktober 2015 trennte sich das Paar überraschend.

Foto: pps.at

Nur kurz nach der Trennung wurde gemunkelt, die 30-Jährige hätte ihr Herz an den italienischen Filmemacher Lamberto Sanfelice (45), der selbst aus adeligen Verhältnissen stammt, verschenkt. Bald darauf tauchten pikante Kussbilder auf, die Casiraghi und den Regisseur zusammen in Paris zeigten. Zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus hat sich die Monegassin bisher aber noch nicht geäußert.