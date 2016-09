Andrea Berg: Toter Vater ist ihr Schutzenegel

Seit 25 Jahren im Musikgeschäft, 22 Millionen verkaufte Tonträger – Andrea Berg (50) ist DER Schlager-Star der deutschsprachigen Nation.

Da hechelt selbst Helene Fischer (32) "atemlos" hinterher. Beliebt bei alt, aber auch extrem jung. "Wahrscheinlich haben viele junge Menschen ein Bedürfnis nach dem Ausdruck von Gefühlen. In diesem Alter steckt man oft in einer Phase, die von so vielen Unsicherheiten und Veränderungen geprägt ist, da tut es gut, mal ein wenig dem Alltag entfliehen zu können. Ich denke, das machen meine Lieder möglich", so Berg im Gespräch mit dem KURIER.

Ihr neues Album heißt "Seelenleben" – übrigens komponiert von "Pop-Titan" Dieter Bohlen – und dem Schweizer DJ Bobo! Bei einem Konzert dazu zog sie sich schwere Verbrennungen an der Schulter zu, musste mehrmals im Spital behandelt werden. "Mittlerweile geht es mir schon viel besser, auch wenn ich mich immer noch etwas schonen sollte", so Berg, die fest daran glaubt, dass sie ihr verstorbener Vater (er war Feuerwehrmann) gerettet hat. "Mein toter Papa war an diesem Abend so etwas wie mein Schutzengel", erzählt Berg, die bei ihrem Auftritt bei der Starnacht in der Wachau auf alles Pyrotechnische lieber verzichtet, schließlich sind ihre Narben immer noch nicht ganz verheilt.

Apropos Heilung, als ehemalige Krankenschwester fühlt sich Berg nach wie vor verpflichtet etwas für die Menschen zu tun. "In meinem Beruf als Krankenschwester habe ich Menschen gepflegt und viel Leid gesehen. Als ich dann meinen Durchbruch als Sängerin hatte, da wollte ich dieses Engagement nicht aufgeben. Ich bin oft im Hospiz in Krefeld, spreche mit todkranken Menschen und ihren Angehörigen. Es ist mir sehr wichtig, dass alle das Gefühl bekommen, dass sie nicht alleine sind und in einer würdevollen und harmonischen Umgebung Abschied nehmen können." An Abschied von der Bühne denkt sie noch lange nicht: "Ich fühle mich mit 50 so wohl in meiner Haut wie noch nie. Ich bin in meinem Leben genau da, wo ich immer sein wollte – sowohl beruflich als auch privat. Soweit gibt es nicht mehr viele Wünsche und Träume, die ich mir erfüllen möchte, außer natürlich, dass ich und meine Familie weiterhin gesund bleiben und ich für meine Fans Musik machen kann."

Und was macht sie so richtig glücklich? "Ein Abendessen mit meinem Mann, ein lustiger Nachmittag mit meiner Tochter, ein Kaffeeklatsch mit meiner Mama, ein Spaziergang mit meinen Hunden. Und vor allem natürlich der Moment, wenn ich auf der Bühne stehe, die Scheinwerfer angehen und Tausende Menschen mir zujubeln. Das ist unbeschreiblich!"

Unbeschreiblich schön findet sie es auch in Österreich. "Ich verbringe sehr gerne Zeit in Österreich und war auch schon viele Male im Urlaub dort - im Sommer bin ich am liebsten am Wörthersee und im Winter beim Ski fahren. Wien ist eine wunderbare Stadt mit schöner Architektur und freundlichen Menschen. Ich freue mich schon sehr auf die Konzerte und die Fans in Österreich!"

Foto: APA/dpa/Patrick Seeger Auch für die heimischen Künstler hat Berg viel übrig. "Andreas Gabalier habe ich schon ein paar Mal getroffen. Ich finde, er macht einen spannenden Mix aus Volksmusik und moderner Rockmusik und schafft es, auf der Bühne richtig einzuheizen. Es ist eine Freude, ihm dabei zuzuschauen. DJ Ötzi ist inzwischen zu einem richtigen guten Freund geworden und oft als Gast bei mir in den Shows. Auch Nik P. und Semino Rossi, der in Salzburg lebt, schätze ich sehr."