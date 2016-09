US-Schauspielerin und Comedian Amy Schumer lässt sich während ihrer Show nicht gern unterbrechen - schon gar nicht, wenn es sich um sexistische Zwischenrufe handelt.

Legt euch nicht mit Schumer an

Bei ihrem Auftritt in der Stockholmer Hovet Arena wurde Amy Shumer von einem Mann mit der Aufforderung "Show us your tits" ("Zeig uns deine Titten") unterbrochen. Daraufhin ließ die 35-Jährige den Störenfried aus ihrer Standup-Comedy-Show werfen. Zuvor geigte sie ihm aber noch ordentlich ihre Meinung.

"Alle sollen auf ihn zeigen, damit ich weiß, wer er ist", forderte Amy Shumer das Publikum auf. Dann wollte sie von dem entlarvten Zwischenrufer wissen, was auf seinem Shirt stehe.

Dieser antwortet: "I love pussies."

Foto: Invision for the Television Academy/Dan Steinberg

Dann fragte Shumer den Mann, was er beruflich mache. Er antwortete, dass er im Verkauf tätig ist. Darauf Schumer: "Und, wie läuft es für dich? Läuft es gut? Weil wir dir das nämlich nicht abkaufen."

Schließlich ließ Schumer den Mann rauswerfen: "Wenn du noch einmal dazwischenrufst, kannst du 'Zeig uns deine Titten' den Leuten auf dem Parkplatz zurufen, weil du jetzt rausfliegst, Motherfucker."

Später teilte Shumer ein Video von der Aktion auf Twitter: