Al Bano & Romina Power: Tochter heiratet Millionär

Große Freude für Al Bano und Romina Power: Ihre Tochter Cristel Carrisi hat am Samstag im Rahmen einer Märchenhochzeit im apulischen Lecce Hochzeit gefeiert. Die 30-Jährige sagte "ja" zu ihrem Verlobten, dem kroatischen Touristik-Unternehmer Davor Luksic (34).

Felicità: Al Bano führt Tochter vor den Traualtar

Die Zeremonie fand in der Barockkirche San Mateo statt. Carrisi heiratete in einem zarten, weißen Kleid mit meterlangem, besticktem Schleier. Papa Al Bano (73) führte seine Tochter sichtlich stolz vor den Traualtar. Und nicht nur der Vater der Braut schien überglücklich. Auch Mama Romina, gehüllt in ein korallenfarbenes Kleid, strahlte während der Zeremonie ebenfalls vor Freude.

Cristel Carrisi e Davor Luksic si sono sposati (FOTO) https://t.co/IulzPQR3xh via @blogoit — Diego T. (@Caustica_mente) September 4, 2016

Super Queen!! Quando la tua persona preferita al mondo e' in preda alla felicita' piu' pura, il tuo cuore esplode e tutto diventa divina bellezza????????????????????????@crisberry_swim you rockstar, you! #byefelicia ???????????????? Ein von Romina Carrisi Power???? (@rominacarrisi) gepostetes Foto am 4. Sep 2016 um 12:27 Uhr

Cristels Schwester Romina Carissi-Power teilte fleißig Fotos von der Hochzeit auf Instagram: Sie selbst war eine der Brautjungfern, die das Hochzeitsevent in Smaragdgrünen Kreationen beehrten. Romina trug ein figurbetontes Kleid der italienischen Modemacherin Carol Cordella, zu dem sie eine Clutch von Nachwuchs-Designerin Cecilia Ma mit der Aufschrift "Save Water Drink Champagne" und Champagner-Korkenverschluss kombinierte.

Grazie a Carol Cordella per il vestito 100% made in South of Italy e @cecilia_ma_ per la borsa ❤️❤️❤️ #SaveWaterDrinkChampagne Ein von Romina Carrisi Power???? (@rominacarrisi) gepostetes Foto am 4. Sep 2016 um 9:56 Uhr

Zu den 500 geladenen Hochzeitsgästen zählten neben den Familien und Freunden des Brautpaares auch der italienische Schauspieler Michele Placido, Italo-Popstar Toto Cutugno, Sänger Boy George und die Modedesigner Laura und Lavinia Biagiotti.

❤️ mi corazon y alma❤️ Ein von Romina Carrisi Power???? (@rominacarrisi) gepostetes Foto am 3. Sep 2016 um 20:36 Uhr

Cristel Carrisi, die als Model arbeitet, und Davor Luksic hatten einander vor vier Jahren in New York kennengelernt. Luksic, der als reichster Mann Kroatiens gilt, soll ein Vermögen von 170 Millionen Euro sein Eigen nennen. Kein Wunder also, dass italienische Medien das Jawort der Schlagerstar-Tochter und des feschen Millionärs bereits als Hochzeit des Jahres feiern.

Sunny summer afternoons ???? ????Take advantage: 25% Off all bikinis!???? Ein von CrisBerry Swim Cristel Carrisi (@crisberry_swim) gepostetes Foto am 20. Jul 2016 um 10:32 Uhr

Drama um Tochter

Carrisi ist eines von vier Kindern von Al Bano und Romina Power, die zwischen 1970 und 1999 verheiratet waren. Nachdem eine ihrer Töchter im Jahr 1994 spurlos verschwunden war, zerbrach die Ehe des italienischen Schlagerduos. Auch beruflich ging das Paar, welches in den 1980er Jahren mit dem Hit "Felicità" berühmt geworden war, für längere Zeit getrennte Wege. Seit 2013 treten Al Bano und Romina Power wieder gemeinsam auf und veröffentlichten 2015 ein neues Livealbum.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER