Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat sich mit einem Sieg vom so enttäuschenden Olympia-Qualifikationsturnier in Riga verabschiedet. Die ÖEHV-Auswahl bezwang am Sonntag im schon bedeutungslosen Spiel Japan problemlos mit 3:0 (1:0,0:0,2:0). Im Anschluss (17.00) duellierten sich Lettland und Deutschland um das Olympia-Ticket.

Der knappe Erfolg über Japan war der erste Sieg unter Teamchef Alpo Suhonen nach drei Niederlagen in der Vorbereitung und den beiden Debakeln gegen Lettland (1:8) und Deutschland (0:6) in Riga. Zwei Powerplay-Tore durch NHL-Stürmer Michael Grabner (19.) und Andreas Kristler (48.) sowie ein Treffer von Thomas Raffl (59.) entschieden die Partie.

Nicht dabei waren die beiden angeschlagenen Schweden-Legionäre Dominique Heinrich und Konstantin Komarek. "Es war sicher eine schwierige Zeit in den letzten Tagen. Die Mannschaft hat aber die richtige Reaktion gezeigt und Japan dominiert. In den nächsten Wochen werden wir uns zusammensetzen und besprechen, wie es nun bis zum nächsten Turnier im November in Ungarn weitergeht", resümierte Österreichs Teamchef Alpo Suhonen.