Der 35-jährige Kanadier Kurtis McLean verstärkt die Mannschaft der Graz99ers in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL).

Der Center, der in der abgelaufenen Saison für die Vienna Capitals 27 Scorerpunkte in 39 Spielen verbuchte und mit den Grizzlys Wolfsburg das DEL-Finale erreichte, erhält einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison, teilte der steirische EBEL-Klub am Dienstag mit.