Biathlon-WM 2020 an Antholz vergeben

Die Biathlon-WM 2020 ist am Samstag beim Kongress der Internationalen Biathlon-Union (IBU) in der moldauischen Hauptstadt Chisinau an Antholz vergeben worden. Die Südtiroler kommen damit nach 2007 erneut zum Zug. Sie erhielten 30 Stimmen der Delegierten aus 50 Ländern und setzten sich klar gegen die Mitbewerber Pokljuka (SLO), Nove Mesto (CZE) und Oberhof (GER) durch.

Den Zuschlag für 2021 erhielt Tjumen (Russland) im Dreikampf gegen Pokljuka und Nove Mesto. Die kommenden Titelkämpfe gehen im Februar 2017 in Hochfilzen/Tirol in Szene. 2019 werden die Bewerbe in Östersund (SWE) ausgetragen, im Olympiajahr 2018 findet keine WM statt.