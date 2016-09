1:8 – Österreich erlebt gegen Lettland ein Lehrspiel

Österreich hat nur noch theoretische Chancen auf eine Olympia-Teilnahme 2018 in Südkorea. Das Team musste zum Auftakt des Qualifikationsturniers in Riga gegen Lettland eine 1:8-Abfuhr hinnehmen. Am Freitag (14.30 Uhr, ORF Sport +) wartet auch noch Turnierfavorit Deutschland mit sieben aktuellen NHL-Profis auf die Österreicher. Die Deutschen starteten mit einem 5:0 gegen Außenseiter Japan.

Die Österreicher waren mit drei Niederlagen in der Vorbereitung nach Lettland gereist, in der Arena Riga zeigten sie im ersten Drittel eine gute Vorstellung. Raffl und Co. machten Druck und hatten durch Heinrich und Lebler (3.) eine Doppelchance zur Führung.

Die Tore schossen aber die Letten. Daugavins traf mit einem Schlagschuss zur 1:0-Führung (6.), Dzerins schloss einen Konter in Unterzahl zum 2:0 ab (12.). Hundertpfund belohnte noch im ersten Drittel den bis dahin guten Auftritt mit dem Anschlusstreffer (17.).

Im Mitteldrittel legten die Letten aber zu und sorgten mit drei Treffern für die Vorentscheidung. Bukarts (26.), Daugavins im Powerplay (28.) und Ronalds Kenins (39.) erhöhten auf 5:1 für die effizienten Gastgeber, die fünf Tore bei 19 Torschüssen verbuchten.

Goalie Kickert, der für den wegen der Geburt seines Kindes fehlenden Einser-Keepers Bernhard Starkbaum im Tor stand, wurde nach dem zweiten Drittel durch Madlener ersetzt. Doch auch Madlener musste bald hinter sich greifen, Indrasis (44.), Dzierkals (47.) und Abols (57.) machten das Debakel perfekt.

Heinrich sagte selbstkritisch: "Wir sind einfach auseinandergebrochen und haben es ihnen zu einfach gemacht. Vielleicht sollten wir uns zusammensetzen und die Fehler besprechen."