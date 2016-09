Die Vuelta wird 2017 erstmals in Frankreich starten. Das teilte Javier Guillen, der Direktor der Spanien-Radrundfahrt, am Freitag vor dem Start der 13. Etappe in Bilbao mit. Als Startort ist die südfranzösische Stadt Nimes auserkoren worden. Die erste Etappe wird ein Teamzeitfahren sein. "Dann folgt eine weitere Etappe nach Frankreich, bis schließlich Katalonien erreicht wird", sagte Guillen.

Vor der 13. Etappe liegt der Kolumbianer Nairo Quintana aus der Movistar-Mannschaft komfortabel mit fast einer Minute Vorsprung auf den zweitplatzierten Christopher Froome in Führung. Quintana trägt das rote Trikot des Gesamtführenden seit Beginn der 10. Etappe. Die 13. Etappe führt am Freitag von Bilbao nach Urdax-Dantxarinea in den Pyrenäen.