US Open: Thiem steht im Achtelfinale

„Ich habe viele Geburtstage in der Schule verbracht, in den nächsten zehn Jahren will ich sie in New York verbringen“, sagt Dominic Thiem, seit am Samstag 23. Und was gibt es Schöneres, als sich selber mit Siegen zu beschenken? An seinem 22. Geburtstag zog er im Vorjahr in die dritte Runde ein, an diesem ins Achtelfinale: Österreichs Topmann schlug den Spanier Pablo Carreño Busta, die Nummer 39 der Welt. 1:6, 6:4, 6:4 und 7:5.

Das Match begann pünktlich kurz nach 11 Uhr Ortszeit, Dominic Thiem ein bisserl später: Der erste Satz ging völlig am Niederösterreicher vorbei, in nur 20 Minuten war dieser vorbei – 1:6. Begleitet von einem Schlägerwurf und verbalen Ausrutschern.

Danach begann die Partie so richtig, weil es auch beim Lichtenwörther zu laufen begann. Thiem nahm Carreño Busta das Aufschlagsspiel zum 3:1 ab, hatte bei 5:3 Satzball – und kassierte ein Break. Österreichs Top-Ten-Spieler bewies aber in der entscheidenden Phase Nervenstärke und holte sich den Satz 6:4. Das Match wurde intensiver, hochklassiger. Mal ein Traumball da, mal einer dort – beim 25-jährigen Spanier merkte man, warum er zuletzt sieben Spiele in Folge gewann. Der routiniertere Herr war aber der um zwei Jahre jüngere, Carreño Busta verschenkte nach einem miserablen Game Satz drei – 6:4 für Thiem. Im vierten Satz war Thiem der etwas fittere, aber etwas nervenstärkere Herr und durfte sich nach 2:50 Stunden Spielzeit zum Gebursttag und zum Sieg gratulieren lassen.

In seinem zweiten Achtelfinale in New York nach 2014 wartet der Sieger aus der Partie des Argentiniers Juan Martin del Potro gegen den Spanier David Ferrer.