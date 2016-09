Marco Haller wird auch kommende Saison für den Rennstall Katjuscha in die Pedale treten. Der Vertrag des 25-Jährigen wurde wie jene von dem 27-jährigen Russen Wjatscheslaw Kusnezow und dem 31-jährigen Dänen Michael Mörköv verlängert. Das verlautete Katjuscha am Samstag. "Ich bin noch jung, aber schon am Ende meiner fünften Saison bei Katjuscha. Ich fühle mich als Teil des Projekts", sagte Haller.

Der Kärntner schlug andere Angebote aus. "Es hat für mich Möglichkeiten gegeben, woanders zu unterschreiben, aber ich habe es vorgezogen, hierzubleiben, weil die Stimmung gut ist", sagte der über die Vertragsverlängerung erfreute Haller.

Für den Rennstall gab es keine Überlegungen, die Verträge des Trios nicht zu verlängern. "Es hat in keiner Sekunde eine Diskussion gegeben. Jeder, der den Radsport mitverfolgt, wird mitbekommen haben, dass diese drei Fahrer enorm wichtig für das Team sind", sagte Katjuscha-General-Manager Wjatscheslaw Ekimow.