Nach Andrea Iannone in Österreich und Cal Crutchlow in Brünn hat es auch beim Motorrad-GP von Großbritannien einen Sensationssieger in der MotoGP gegeben. Der Spanier Maverick Vinales siegte in Silverstone vor Crutchlow sowie Valentino Rossi und sorgte für den ersten Suzuki-Sieg seit 2007. Marc Marquez musste sich mit Platz vier begnügen, der Honda-Spanier führt in der WM 50 Punkte vor Rossi.

Das Rennen der MotoGP musste am Sonntag in England nach einem brutalen Unfall bald nach dem Start abgebrochen und neu gestartet werden. In Kurve zwei verhakten sich Loris Baz und der künftige KTM-Werksfahrer Pol Espargaro und stürzten heftig. Beide dürften aber ohne schwerere Verletzungen davongekommen sein.