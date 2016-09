Handball-Vizemeister Bregenz hat den Einzug in die Gruppenphase der Champions League der Männer knapp verpasst. Die Vorarlberger mussten sich dem portugiesischen Vertreter ABC/Uminho am Sonntag im Finale des Qualifikationsturniers in der eigenen Halle mit 32:33 (16:16) geschlagen geben. Den vorentscheidenden Treffer zur 33:31-Führung erzielten die Portugiesen erst 14 Sekunden vor Schluss.

Die Bregenzer müssen damit weiter auf ihre vierte Champions-League-Teilnahme warten. Zuletzt waren sie 2010 in der europäischen Eliteliga vertreten. Nun wartet der Umstieg in den EHF-Cup. Dort ist auch Lokalrivale HC Hard in der Qualifikation engagiert. Meister Fivers Margareten hatte aus finanziellen Gründen auf die Europacup-Teilnahme verzichtet.