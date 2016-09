Englands Fußball-Nationalteam ist mit einem in der Nachspielzeit errungenen Sieg in die WM-Qualifikation (hier geht's zu allen Live-Spielständen) gestartet. Die Engländer kamen im slowakischen Trnava zu einem 1:0-Erfolg im Spitzenspiel der Gruppe F.

Das Siegestor fiel erst in der Nachspielzeit bzw. kurz nach dem Ablauf der angezeigten vier Minuten, die es obendrauf gab. Adam Lallana war der gefeierte Schütze des Tores, der dem neuen Teamchef der Three Lions, Sam Allardyce, einen erfolgreichen Einstand bescherte.

England hatte zuvor mehr als 30 Minuten in Überzahl gespielt, weil Martin Skrtel in der 57. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Hart im Tor

Im ersten Spiel der englischen Nationalmannschaft seit dem Achtelfinal-Aus bei der Europameisterschaft in Frankreich ließ Allardyce acht Spieler von Beginn an auflaufen, die beim 1:2 gegen Island in der Startelf standen. Auch Torwart Joe Hart, der gerade von Manchester City zum FC Turin gewechselt ist und in dieser Saison noch kein Ligaspiel bestritten hat, bekam das Vertrauen des Trainers. Hart hatte allerdings wenig zu tun.

Mannschaftskapitän Wayne Rooney überholte mit seinem 116. Länderspiel David Beckham als Feldspieler mit den meisten Einsätzen für England. Nur Torwart Peter Shilton hat noch häufiger (125) für die Three Lions gespielt als der 30-jährige Rooney, der vor kurzem angekündigt hat, dass er seine Karriere in der Nationalmannschaft nach der WM beenden will.

Im Parallelspiel in dieser Gruppe F holte Slowenien in Litauen einen 0:2-Rückstand noch auf und rettete durch einen Treffer von Bostjan Cesar in der Nachspielzeit einen Zähler.

Polen gaben Sieg aus der Hand

Ebenfalls von Erfolg gekrönt war die Aufholjagd der Kasachen, die zuhause dank eines Doppelpacks von Sergej Chischnitschenko (51., 58.) den Polen einen Punkt abknöpften. Am Ende hatten die Kasachen Glück, als ein Lewandowski-Kracher nur an die Stange ging. Zuvor war der Bayern-Star mit einem Elfmeter erfolgreich gewesen.

Vorläufiger Tabellenführer in Gruppe E ist Dänemark, das Armenien in Kopenhagen dank eines Treffers von Christian Eriksen, der auch einen Elfmeter verschoss (72.), mit 1:0 besiegte.

