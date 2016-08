Team-Barometer: Von Höhenfliegern und Tiefstaplern

Erstmals seit dem EM-Aus treffen die Teamspieler einander wieder. Die ersten trudelten am Sonntag ein, Montag Abend werden alle 23 im Teamhotel in der Wiener Innenstadt sein. Aber wie wird ihre Stimmung sein? Im Hoch: Das trifft sicherlich auf David Alaba, der mit den Bayern mit einem klaren 6:0-Erfolg gegen Werder Bremen in die Meisterschaft gestartet ist.

Aber auch Marc Janko hatte am Wochenende ein Erfolgserlebnis, der Stürmer erzielte beim 3:0 Kantersieg des FC Basel in Thun bereits sein viertes Saisontor.

Das Hoch trifft zumindest mental auch auf Zlatko Junuzovic zu. Der fehlte bei den Bremern, weil er eine Woche zuvor beim Cup-Aus gegen Lotte mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Aber zum privaten Glück mit Ehefrau Katharina kam am Wochenende Söhnchen Clemens dazu, das erste Kind der jungen Familie.

Positiv: Florian Klein spielte bei Stuttgart beim Auswärtssieg in Sandhausen durch.

Auch wenn Ingolstadt nicht gewonnen hat, gab es beim 1:1 beim HSV einen Sieger: Stürmer Lukas Hinterseer kam in der 66. Minute aufs Spielfeld und hatte danach ein Erfolgserlebnis, erzielte das Tor zum 1:1.

Wenn man den einen Punkt in der Hansestadt als Erfolg sieht, dann ist auch Markus Suttner im Hoch, der über die volle Spielzeit auf dem Feld war.

Ähnliches bei RB Leipzig: Der Aufsteiger holte ein 2:2 in Hoffenheim, Marcel Sabitzer erzielte im Finish den Ausgleich, zuvor hatte er aus kurzer Distanz die Führung auf dem Fuß gehabt, doch Goalie Baumann hatte sensationell pariert.

Im defensiven Mittelfeld spielte mit Stefan Ilsanker ein weiterer Ex-Salzburger durch.

Durchwachsen: Wenn ein 1:1 daheim gegen Ingolstadt eine Enttäuschung ist, dann gibt es bei Michael Gregoritsch (re.) wenig Grund zu feiern. Der Angreifer wurde zudem in der 67. Minute ausgetauscht – das stand es noch 1:0 für den HSV. Absteiger Hannover gewann die ersten drei Saisonspiele, holte am Freitag in Bochum aber nur ein 1:1.

Martin Harnik hat bei Hannover einen Stammplatz, weil Artur Sobiech verletzt ist. In Bochum hatte Harnik Mitspieler Gueye auf dem Feld auf Englisch kritisiert, der spricht aber nur Französisch. Nach dem Schlusspfiff redeten beide wild aufeinander ein, es wurde sogar geschubst.

Martin Hinteregger, Valentino Lazaro (li.) und Louis Schaub (re.) übersiedelten nach der Nullnummer bei Rapid – Salzburg von Hütteldorf ins Teamhotel in die Herrengasse.

Aus Ried reiste Robert Almer an. Der Austria-Stammkeeper kam mit einem mageren 1:1-Remis im Gepäck nach Wien zurück.

Ausgeruht: Almers Tormann-Kollege Ramazan Özcan saß bei der Niederlage von Leverkusen 90 Minuten auf der Bank. Verteidiger Aleksandar Dragovic saß auf der Tribüne, weil er erst nach der Länderspielpause die Arbeit bei Leverkusen aufnehmen wird.

Alessandro Schöpf saß bei der 0:1-Niederlage von Schalke gegen die Eintracht in Frankfurt die ganze Spielzeit über nur auf der Bank.

Stefan Stangl kommt in Salzburg zwar nicht an Andreas Ulmer vorbei, saß bei der Nullnumer gegen Rapid über die volle Spielzeit auf der Bank und steht ab heute im Team.

Im Tief: Andreas Lukse startete mit Altach großartig in die Meisterschaft, kassierte zuletzt aber zwei Niederlagen in Folge und musste sechs Mal hinter sich greifen. Davor hatte er in vier Spiele nur zwei Gegentore kassiert.

Sebastian Prödl hat in den ersten drei Runden mit Watford erst einen Punkt geholt. Samstag spielte er bei der 1:3-Niederlage gegen Arsenal im Zentrum der Dreier-Abwehrkette. Auch Stoke holte nur einen Punkt und liegt mit dem Torverhältnis von 2:6 sogar am Ende der Tabelle.

Marko Arnautovic wartet noch immer auf seinen ersten Saisontreffer, ging auch beim 4:0 im Ligacup gegen Stevenage leer aus.

Julian Baumgartlinger will in Leverkusen neues Glück finden, erfuhr aber gleich im ersten Ligaspiel einen herben Dämpfer. Nach dem 1:2 in Mönchengladbach erwähnte ihn Trainer Roger Schmidt bei der Manöverkritik namentlich – aber nicht im positiven Sinne.