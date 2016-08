Mattersburg ließ zwei Punkte liegen

Kennen Sie den Rappan-Riegel? Das ist ein defensives Fußball-System, das der Wiener Karl Rappan in den 30er-Jahren in der Schweiz eingeführt hat. St. Pöltens Trainer Karl Daxbacher schob in Mattersburg zwar nicht den Rappan-Riegel vor das Tor von Christoph Riegler.

Er setzte im Burgenland auf den "Pauli-Block", auf ein System mit drei Dreierketten, dass der burgenländische Trainer Paul Gludovatz in Ried etabliert hatte. Rapid-Trainer Mike Büskens, als Spion im Pappelstadion, war davon so wenig beeindruckt wie die Mattersburger, die das Spiel bestimmten.

Chancen-Plus

Keeper Riegler musste sich lang machen, um einen Flugkopfball von Röcher aus dem Eck zu fischen (9.), Röcher schoss übers Tor (42.), Riegler hielt gegen Röcher, die Ecke köpfelte Mahrer an die Latte (47.). Pink vergab stümperhaft vor Riegler (53.).

Daxbacher wollte diesmal weniger Ballbesitz, sondern mehr Konter. Die Spieler des Aufsteigers sind aber derzeit verunsichert oder überfordert, machten viele Ballfehler. Da konnte auch der defensive Neustart nichts ändern. Und dennoch gelang der Führungstreffer. Mattersburg brachte den Ball nicht weg, Segovia diesen jedoch in einem Gestocher über die Linie (63.).

Mattersburg scheiterte nicht am "Pauli-Block", sondern am Unvermögen vor dem Tor. Innenverteidiger Mahrer musste her, um wenigstens einen Punkt zu retten (84.).