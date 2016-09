Georgien - Österreich zum Nachlesen

Die österreichische Defensive ist in Auflösung begriffen. Kein Zweikampf wird gewonnen, kein Befreiungsschlag gelingt. Mittlerweile wird an Offensive längst nicht mehr gedacht. Zittern ist angesagt. Dragovic bleibt nach einem Pressball am Boden liegen. Mittlerweile sind 88 Minuten gespielt, es wird zum absoluten Krimi.