Das niederländische Fußball-Idol Marco van Basten steht vor einem Wechsel zum Weltfußballverband FIFA. Der derzeitige Assistent der niederländischen Nationalmannschaft soll in einem neu gebildeten Gremium zur Weiterentwicklung des Fußballs mitarbeiten.

"Der Verband steht am Vorabend einer Erneuerung und Neuaufstellung des Fußballs und will dabei von meinen Ideen und Auffassungen Gebrauch machen", wurde van Basten am Dienstag in einer Mitteilung des niederländischen Verbandes (KNVB) zitiert. "Ich finde, das ist eine ehrenvolle Aufgabe."

Für den KNVB kommt der bevorstehende Abgang van Bastens zur Unzeit. Erst vor Kurzem hat in Dick Advocaat der andere Assistent von Bondscoach Danny Blind den Verband verlassen, um zu Fenerbahce Istanbul zu wechseln. Der als Nachfolger auserkorene Ruud Gullit konnte sich mit dem KNVB nicht auf eine Zusammenarbeit einigen. Zudem hat Bert van Oostveen, Direktor für Profi-Fußball, seinen Abschied mit 1. September angekündigt.