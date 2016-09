Im Lager der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft hat am Montag nach dem 2:1 in Tiflis gegen Georgien spürbare Erleichterung geherrscht. Zwar sei der Sieg auch glücklich zustande gekommen, doch zum Auftakt der WM-Qualifikation zählten nur die drei Punkte, lautete der einhellige Tenor.

Aleksandar Dragovic betonte nach dem Schlusspfiff augenzwinkernd, man habe einen besseren Start als in die vergangene EM-Qualifikation hingelegt. Damals ging es mit einem Heim-1:1 gegen Schweden los, es folgten neun Sieg in Serie.

Ein Unentschieden wäre auch am Montag durchaus möglich gewesen, gab Dragovic zu. "Wir hatten am Ende Glück. Es war ein dreckiges und nicht das beste Spiel von uns. Aber man hat gesehen, die Mannschaft steht zusammen. Jeder kämpft für den anderen bis zum Tod."

Der Weg zum Sieg führte für die ÖFB-Auswahl diesmal über Kampfgeist und Leidenschaft und nicht über spielerische Brillanz. "Doch es bringt uns nichts, wenn wir schön spielen und dann geht's 2:2 aus. Mir ist es lieber, wir spielen schlecht und gewinnen, als wir spielen gut und gewinnen nicht", sagte Dragovic.

KURIER-Noten für die Teamspieler:

Robert Almer: Der Arbeitsnachweis des Austrianers war mäßig, weil die Georgier die Bälle übers oder nebens Tor setzten. Einmal sogar nur an die Stange. Der Weitschuss zum 1:2 war von weit draußen, lange in der Luft, aber präzise. Note: 3 Florian Klein: Mit Stuttgart in der zweiten Liga, bei Koller erste Wahl. Wegen seiner konstanten Leistungen. Die Außreißer Richtung Offensive fehlten. Note: 3 Aleksandar Dragovic: Anfangs nicht ganz so souverän, mit Verlauf der Partie immer konsequenter, ein gediegenes Jubiläum zum 50er im Teamdress. Note: 3 Martin Hinteregger: Hinten nicht immer ganz handelseins mit Dragovic. Spielte aber zumeist die Pässe präzise aus der Abwehr heraus und zeigte nach dem Freistoß von Alaba auch seine Kopfballstärke in der Offensive. Note: 2 Markus Suttner: Der Teamchef ließ nach dem Rücktritt von Fuchs auf der Position des Linksverteidiger keinen Erbschaftsstreit aufkommen. Der Ingolstadt-Legionär war einige Male nicht ganz im Bilde, was auf seiner Seite passierte – so auch vor dem 1:2. Note: 4 Julian Baumgartlinger: Der neue Kapitän mühte sich in den Zweikämpfen, im Passspiel fehlte ihm aber die Präzision. Note: 3 David Alaba: Nach diversem Postenschachern bei der EM spielte er in seinem 50. Länderspiel wieder auf seiner Lieblingsposition im Zentrum. Brachte zwar die Flanke zum 1:0, aber sonst nach vorne nicht allzu viel Konstruktives zustande, nach hinten nicht immer aufmerksam. Note: 4 Martin Harnik: Es ist nicht das Jahr des Hamburgers mit steirischen Wurzeln: Abstieg mit Stuttgart, schlechte EM. Und auch beim Start in die WM-Qualifikation war seine Leistung alles andere als berauschend. Er wirkte in einigen Aktionen wie ein Fremdkörper. Note: 4 Zlatko Junuzovic: Kam nicht nur vor zwei Wochen im Cup mit einem blauen Auge davon. Glänzte selten aus dem Spiel, sondern zumeist nur mit Standardsituationen. Wirkte alles andere als spritzig und mutig. Note: 4 Marko Arnautovic: Wenn er in Spiellaune ist, kann er jeden Gegner schwindlig spielen. Spielte sehr auffällig, scheiterte mit ein paar Aktionen nur knapp, um dann das 2:0 durch Janko großartig vorzubereiten. Zweite Halbzeit schlich sich ein bisschen der Schlendrian ein. Note: 2 Marc Janko: Ragte in Tiflis lange Zeit nur wegen seiner Körpergröße hervor. Aber nach der tollen Flanke von Arnautovic köpfelte er eiskalt ein – allerdings ohne jegliche georgische Feindeinwirkung in Form des einen oder anderen Verteidigers. Note: 3 Marcel Sabitzer: Auch er musste mehr nach hinten arbeiten, denn nach vorne Akzente setzen. Note: 3 Alessandro Schöpf: Der kreative Hoffnungsträger kam bei nachlassender Teamleistung, um vor allem zu verteidigen. Note: 3 Michael Gregoritsch: Kollers kurzes Zeichen, wen er als Janko-Ersatz sieht. Note: Zu kurz eingesetzt.

Schöpf rettete auf der Linie

Auch Marko Arnautovic wollte die durchwachsene Leistung des Nationalteams nicht dramatisieren. "Wir brauchen jetzt nichts schlecht zu reden. Wir haben 2:1 gewonnen und sind glücklich darüber."

Dass es doch noch zum Sieg reichte, war auch Alessandro Schöpf zu verdanken - der Schalke-Legionär rettete bei einer Standard-Situation der Georgier vor der Linie. "Ich habe schon Angst gehabt, dass ich den Ball nicht treffe", erzählte der Tiroler.

So blieb es aber beim Sieg der Österreicher, wodurch Julian Baumgartlinger ein erfolgreiches Debüt als neuer Kapitän feierte. "Die Mannschaft zum ersten Mal auf den Platz zu führen, ist schon etwas Besonderes, aber sobald das Spiel beginnt, war es kein großer Unterschied mehr", sagte der Salzburger.

Mit der Leistung in der ersten Hälfte war Baumgartlinger nicht unzufrieden. "Da hatten wir einen soliden Spielaufbau und sind dadurch gut ins Gegenpressing gekommen. Doch in der zweiten Hälfte haben wir es verabsäumt, das 3:0 zu machen, dann sind wir nicht mehr in die Balleroberungen und in den Spielaufbau gekommen, der Platz ist mit jeder Minute schlechter geworden und bei uns war dann auch schon Müdigkeit da, weil wir viel investiert hatten", erklärte der Leverkusen-Legionär.

Abschied vom falschen Glauben gefordert

Parallelen zum Gastspiel in Chisinau in der vergangenen EM-Qualifikation seien durchaus erkennbar gewesen. Die Auswärtspartie gegen Moldau vor knapp zwei Jahren wurde mit viel Bauchweh 2:1 gewonnen. "Wir haben auch in der letzten Quali heikle Situationen überstehen müssen und nicht immer schön gespielt", erinnerte Baumgartlinger.

Der Mittelfeldspieler forderte eine realistische Erwartungshaltung. "Wir müssen uns davon verabschieden zu glauben, dass wir jeden Gegner beherrschen und keine Torchancen zulassen können", meinte Baumgartlinger und zog weitgehend zufrieden Resümee: "Wir wollten unbedingt mit einem Sieg in die WM-Quali starten und das haben wir geschafft, auch wenn die Leistung nicht immer so war, wie wir uns das vorgestellt haben."