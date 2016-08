Erste Liga: Dritter Sieg für den FAC

In der Vorsaison war der FAC nur aufgrund von Lizenz-Verweigerungen und dem freiwilligen Rückzug von Grödig im Profifußball geblieben. In der aktuellen Saison präsentierte sich das Team aus Wien-Floridsdorf am Freitagabend zum wiederholten Mal viel stärker als noch vor ein paar Monaten.

Die Floridsdorfer gewannen in Wiener Neustadt glatt mit 3:0. Oliver Markoutz und Marco Sahanek mit einem Doppelpack sorgten für den Auswärtssieg. Sahanek hatte schon vor zwei Wochen beim 2:1-Sieg gegen Horn doppelt in einem Spiel getroffen.

Sieger gab es sonst vor dem Abendspiel zwischen Kapfenberg und dem LASK keinen in der 7. Runde. Wacker Innsbruck kam bei Aufsteiger Blau-Weiß Linz über ein 2:2-Remis nicht hinaus, immerhin holten die Tiroler einen 0:2-Rückstand noch auf. Nach sieben Runden und nur einem Sieg ist Trainer Maurizio Jacobacci aber weiterhin angezählt.

2:2 trennten sich auch die beiden Aufsteiger Wattens und Horn, wobei der japanische Torhüter Gonda bei den Gäste zwei Mal keine gute Figur machte. Ein 1:1 gab es zwischen Austria Lustenau und dem FC Liefering.