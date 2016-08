Viele treue Wegbegleiter hat Joachim Löw inzwischen nicht mehr. Erst im Sommer hat er sich von seiner Frau getrennt, und im Nationalteam sind dem Bundestrainer nun auch die letzten Getreuen abhanden gekommen. Mit Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger beendeten nun auch die letzten zwei Spieler ihre Teamkarriere, die bereits bei Löws Teamchefdebüt vor zehn Jahren mit dabei waren. "Für beide ist es ein sehr, sehr guter Zeitpunkt gewesen", sagte der 56-Jährige, der die Rücktritte freilich auch bedauert. "Die beiden waren von Anfang an dabei, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis."

Bastian Schweinsteiger wird am Mittwoch in Mönchengladbach im Vorbereitungsspiel gegen Finnland offiziell verabschiedet, dem verletzten Podolski kommt diese Ehre dann im Frühjahr 2017 zuteil. "Die Zuschauer werden eine jüngere Mannschaft sehen, eine mit Perspektive", kündigte Löw an. So sollen die drei Silbermedaillen-Gewinner von Rio de Janeiro, Max Meyer, Julian Brandt und Niklas Süle in Gladbach zum Einsatz kommen.

Ab sofort ist beim Weltmeister alles auf die Titelverteidigung 2018 ausgerichtet. Zum Auftakt der WM-Qualifikation wartet am Sonntag Norwegen.