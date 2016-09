Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger will das gegen ihn eröffnete Ermittlungsverfahren der Schweizer Bundesanwaltschaft juristisch anfechten. Sein Anwalt Hans-Jörg Metz kündigte am Freitag in einer Aussendung eine Strafanzeige gegen die Ermittler an.

"Die Verfahrenseinleitung ist rechtswidrig und verletzt meinen Mandanten in seiner Ehre und seinen Rechten. Wir werden deshalb in der kommenden Woche Strafanzeigen gegen die Schweizer Ermittler sowohl bei der dortigen Bundesanwaltschaft als auch bei den deutschen Strafverfolgungsbehörden stellen", ließ Metz wissen.

Zwanziger "kann nicht verantwortlich" sein

Die Schweizer Bundesanwaltschaft hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass sie im Zusammenhang mit der Affäre um die Vergabe der Fußball-WM 2006 an Deutschland bereits seit dem 6. November 2015 gegen Zwanziger sowie dessen ehemalige OK-Mitstreiter Franz Beckenbauer, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt ermittele.

Dabei gehe es vor allem um eine Zahlung aus dem Jahr 2002 in Höhe von sechs Millionen Schweizer Franken (5,47 Mio. Euro), die damals von einem Beckenbauer-Konto über eine Schweizer Anwaltskanzlei nach Katar flossen. "Es wird verschwiegen, dass mein Mandant erst ab dem 01.07.2003 Mitglied des WM OK für die WM 2006 war. Er konnte also für die Geldflüsse im Jahr 2002 in der Schweiz, in die er auch in keiner Weise anderweitig eingebunden war, nicht verantwortlich sein", schrieb Metz.

Foto: AP/Diether Endlicher Unterdessen wurde bekannt, dass die Bundesanwaltschaft auch gegen den 71-jährigen Sportfunktionär aus Bayern und ehemaligen Geschäftsführer der Salzburger Olympiabewerbungsgesellschaft, Fedor Radmann ermittelt. Radmann gilt als enger Vertrauter von Franz Beckenbauer. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehe die Mitfinanzierung "einer Galaveranstaltung in der Höhe von EUR 7 Mio., die später auf EUR 6.7 Mio. herabgesetzt worden war", wie die Behörde mitgeteilt hatte. Mit der Galaveranstaltung ist ein zunächst im Rahmen der WM geplantes Kulturprogramm gemeint, das dann nicht stattgefunden hatte.

Es bestehe der Verdacht, "dass die Beschuldigten wussten, dass der Betrag nicht der Mitfinanzierung der Galaveranstaltung diente, sondern der Tilgung einer Schuld, die nicht durch den DFB geschuldet war", erklärte die Schweizer Bundesanwaltschaft.