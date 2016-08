Deutschland: Hinterseer hatte Grund zum Jubeln

Es war kein wirklich guter Samstag für die Österreicher in der Deutschen Bundesliga. Als Sieger gingen nur Peter Stöger und Manfred Schmid vom Platz, das Trainer-Duo bejubelte einen überzeugenden 2:0-Heimsieg ihrer Kölner gegen ein schwaches Darmstadt, das ohne den verletzten Garics antrat.

Der stärkste Gegner der Kölner war an diesem Nachmittag das Wetter, ein heftiger Regen verzögerte den Anpfiff der zweiten Hälfte um einige Minuten. Als es dann weiter ging, begann es zu hageln. Auch diese Kapriolen konnten den FC nicht stoppen.

Eine doppelt bittere Niederlage setzte es zum Auftakt für Alessandro Schöpf und Schalke 04, das mit neuem Trainer und neuem Manager und viel Motivation in die Saison startete. In Frankfurt erlebten sie ihr königsblaues Wunder und verloren 0:1, wobei Frankfurt- Torjäger Meier sogar noch einen Elfmeter vergab. Schöpf durfte die Niederlage 90 Minuten lang nur von der Bank aus beobachten, kam nicht zum Einsatz.

Kurioser Ausgleich

Umso mehr Österreicher standen dagegen in Hamburg auf dem Platz. Gregoritsch beim HSV, Suttner und später dann auch Hinterseer bei Ingolstadt. Hinterseer wurde in 66. Minute eingewechselt, in der 79. Minute glich er etwas kurios zum 1:1 aus. Ein Hamburger Verteidiger wollte den Ball klären, schoss in Hinterseers Richtung, der lediglich den Fuß hinhalten musste. Am Ende hatte alle was davon, jeder einen Punkt.

Im Mittelpunkt stand auch Karim Onisiwo, allerdings negativ. Beim 1:2 der Mainzer in Dortmund verursachte Onisiwo mit einem Foul an Schürrle den Elfmeter, den Aubameyang verwertete. Der Stürmer erzielte einen Doppelpack und sagte Bayerns Lewandowski, gegen Bremen gleich drei Mal erfolgreich, schon ab der ersten Runde den Torjäger-Kampf an.