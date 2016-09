Was sich nach den freien Trainings bereits abgezeichnet hatte, bestätigte sich im Qualifying: Mercedes ist in Monza für den Rest der Formel-1-Welt nicht erreichbar. Weltmeister Lewis Hamilton, der schon am Freitag und am Samstagvormittag mit klaren Bestzeiten geglänzt hatte, setzte sich letztendlich deutlich vor seinem Teamkollegen Nico Rosberg und den beiden Ferrari durch.

Der erste Qualifying-Abschnitt brachte keine Überraschungen. Wie erwartet schieden die beiden Renault-Piloten Kevin Magnussen und Jolyon Palmer ebenso aus wie das Sauber-Duo Marcus Ericsson und Felipe Nasr. Neben Manor-Pilot Esteban Ocon, der wegen eines technischen Problems ohne gezeitete Runde ausrollte, musste auch Daniil Kvyat im Toro Rosso schon nach dem ersten Abschnitt aussteigen.

Im zweiten Durchgang blieb mit Pascal Wehrlein auch der zweite Manor auf der Strecke, klassierte sich aber auf einem starken 14. Platz. Auch die beiden McLaren schafften den Sprung in den finalen Abschnitt nicht. Mit Carlos Sainz im zweiten Toro Rosso, Romain Grosjean im Haas und Williams-Pilot Felipe Massa blieben allerdings ein paar Kandidaten für Q3 unter den Erwartungen. Für eine Premiere sorgte der Mexikaner Esteban Gutierrez, dank dem das neue Haas-F1-Team erstmals in Q3 einzog.

Im dritten Abschnitt setzte Hamilton bereits beim ersten Anlauf eine klare Bestmarke und blieb vier Zehntelsekunden vor seinem Teamkollegen Rosberg. Das Ferrari-Duo blieb sieben Zehntel beziehungsweise eine Sekunde hinter Hamilton zurück. Rosberg konnte sich danach zwar noch verbessern, Hamilton schraubte seine Zeit jedoch im zweiten Anlauf auf sagenhafte 1:21,135 nach unten und distanzierte Rosberg um eine halbe Sekunde. Die beiden Ferrari blieben fast eine Sekunde dahinter.

Startaufstellung, Großer Preis von Italien 1 Lewis Hamilton (GBR) Mercedes AMG 2 Nico Rosberg (GER) Mercedes AMG 3 Sebastian Vettel (GER) Ferrari 4 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 5 Valtteri Bottas (FIN) Williams 6 Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 7 Max Verstappen (NED) Red Bull 8 Sergio Perez (MEX) Force India 9 Nico Hülkenberg (GER) Force India 10 Esteban Gutierrez (MEX) Haas F1 11 Felipe Massa (BRA) Williams 12 Fernando Alonso (ESP) McLaren-Honda 13 Pascal Wehrlein (GER) Manor 14 Jenson Button (GBR) McLaren-Honda 15 Carlos Sainz (ESP) Toro Rosso 16 Daniil Kvyat (RUS) Toro Rosso 17 Romain Grosjean (FRA)* Haas F1 18 Felipe Nasr (BRA) Sauber 19 Marcus Ericsson (SWE) Sauber 20 Jolyon Palmer Renault 21 Kevin Magnussen Renault 22 Esteban Ocon Manor

*5 Plätze Rückversetzung (Getriebewechsel)