Nico Rosberg hat am Sonntag seinen zweiten Grand-Prix-Sieg in Folge eingefahren. Eine Woche nach Belgien gewann der deutsche Mercedes-Pilot auch den Formel-1-Klassiker in Monza. Rosberg profitierte in Italien von einem völlig verpatzten Start seines Mercedes-Stallrivalen Lewis Hamilton. Der Weltmeister betrieb mit Platz zwei Schadensbegrenzung und behielt zwei Punkte vor Rosberg die WM-Führung.

Rosberg feierte den 21. GP-Sieg seiner Karriere, den siebenten in dieser Saison. Hinter den beiden Mercedes fuhren die Ferraris von Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen im Heimrennen auf die Ränge drei und vier. Die Red-Bull-Piloten Daniel Ricciardo und Max Verstappen wurden Fünfter und Siebenter.

Die sieben ausständigen WM-Rennen gehen allesamt außerhalb Europas über die Bühne, das nächste in zwei Wochen in Singapur.

Endstand nach 53 Runden:

1. Nico Rosberg GER Mercedes 1 Boxenstopp

2. Lewis Hamilton GBR Mercedes + 15,0 1

3. Sebastian Vettel GER Ferrari 20,9 2

4. Kimi Räikkönen FIN Ferrari 27,5 2

5. Daniel Ricciardo AUS Red Bull 45,2 2

6. Valtteri Bottas FIN Williams 51,0 2

7. Max Verstappen NED Red Bull 54,2 2

8. Sergio Perez MEX Force India 1:04,9 2

9. Felipe Massa BRA Williams 1:05,6 2

10. Nico Hülkenberg GER Force India 1:18,6 2