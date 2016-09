Die Paralympischen Spiele in Rio de Janeiro haben bereits ihren ersten Doping-Skandal, noch bevor die Spiele beginnen: Der zweifache Goldmedaillengewinner Michael Gallagher wurde im Trainingslager im vergangenen Juli positiv auf Erythropoietin, kurz EPO, getestet. Gallagher, der 2008 in Peking und 2012 in London jeweils Gold auf der Bahn geholt hatte, wird damit in Rio nicht am Start sein.

Auf die Mitteilung durch die Anti-Doping-Behörde des australischen Sports (ASADA) reagierten der australische Radsportverband und das Australische Paralympische Komitee am Freitag mit einer provisorischen Suspendierung, die Gallaghers Teilnahme an den Paralympics in Rio unmöglich macht. Die Sommerspiele der Sportler mit Behinderung beginnen kommenden Mittwoch.