Bittere Niederlage gegen Deutschland

EM-Qualifikation. Es war wieder eines dieser Spiele, in dem der neutrale Beobachter dem vermeintlichen Underdog den Sieg gewünscht hätte. Beinahe hätte es diesen gegeben, doch wie schon in der EM-Quali vor zwei Jahren unterlag Österreichs Nationalteam den Deutschen nur knapp, mit 59:61.

Die Truppe vom litauischen Coach Kemzura machte im ersten Viertel einfach alles richtig. Die Aggressivität der Österreicher in der Defense ließ die favorisierten Deutschen, die – auch wenn es sich klischeehaft anhört – überheblich und vor allem schlecht aussehen. Und vorne fand beinahe jeder Wurf den Weg in den Korb. In derselben Tonart ging es auch im zweiten Spielabschnitt, in der Österreichs Vorsprung bis zu 16 Zähler betrug. Die Differenz zwischen den Teams pendelte sich nach der Halbzeitpause auf zehn Punkte ein. Es war zu befürchten, dass der Gastgeber irgendwann der hohen Intensivität Tribut zollen würde.

Bitter: Drei Minuten vor dem Spielende gingen die Deutschen erstmals in Führung – und es sollte reichen.