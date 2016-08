Heile Urlaubswelt in Bayern

Heile Welt. Noch nie war die Sehnsucht danach so groß wie in diesem Sommer. Die Sehnsucht nach Sommerfrische, nach Erholung ohne Konflikte, Stress und Unsicherheiten. In einer Welt der Angst, der Panik, des Terrors.

Diese heile, ursprüngliche Urlaubs-Welt der Almen, Berge und Seen findet man im Salzkammergut. Aber auch in Bayern, nur rund 50 Kilometer südlich von München. An den Ufern des Tegernsees. Die Kulisse bilden die Gipfel der bayrischen Voralpen. Glasklares, türkisblau funkelndes Wasser mit sanften Wellen, die die Seele beruhigen, spiegelt fast kitschig schön den weiß-blauen bayrischen Himmel wider. Schon die Wittelsbacher, die zur Jagd anreisten, ließen sich hier nieder.

Hohe Oldtimer-Dichte

Hier scheint die Welt auch heute noch in Ordnung. In Bayerns Paradestück ist man gemächlich unterwegs. Mit Pferdekutschen, Segelbooten oder E-Bikes, die jeden behäbigen Manager wie einen echten Radfahrer wirken lassen. Oder die Herren gleiten im Cadillac-Eldorado-Cabrio aus den frühen 1950er-Jahren, im Mercedes 220 SE-Coupé aus den frühen 1960er-Jahren oder im Jaguar E-Type-V12 aus den frühen Siebzigern rund um den See. Nirgendwo in Deutschland ist die Oldtimer-Dichte so hoch wie hier. Nicht einmal auf Sylt.

Foto: Michael Horowitz

Jüngere Urlauber werden vom Herrn Papa zum vielleicht letzten Mal zu einem gemeinsamen Urlaub überredet. Mit Beachvolleyball, Paragliding, Kite-Surfen und Stand-up-Paddling. Oder Yoga und Qigong am Ufer – Entschleunigung à la Tegernsee.

Die älteren Herrschaften, meist Kurgäste, die das Ursprüngliche wiederentdecken wollen, spazieren am See entlang. Begleitet von Blässhühnern und Haubentauchern. Beim Sportprogramm, dem Aufstieg auf den Wallberg – je nach Jahreszeit zwischen Himmelschlüsseln, Leimkraut oder Silberwurz, geht es zum Panoramarestaurant in 1.623 m Höhe mit dem schönsten Blick auf den See. Und danach vielleicht ins Jod-Schwefelbad von Bad Wiessee? Eine Reise in die Vergangenheit. Hier ist alles seit vielen Jahrzehnten unverändert. Mit balneologischen Anwendungen wie Inhalationen, Sprüh- und Augenbädern.

Erinnerng an Karl Valentin

Wer den Luxus sucht, findet ihn woanders. Etwa im „Lanserhof“, dem modernsten Gesundheitsressort Europas. Mit 21.000 Quadratmetern Raum für Regeneration. Und mit altem Brot, Basentee und Bratschenkonzerten. Heilfasten de Luxe, die Ermüdung der Eingeweide bekämpfen. Abends vermischen sich die Gäste aus dem morbiden Jod-Schwefelbad mit jenen aus dem luxuriösen Darmzentrum. Im Ludwig-Thoma-Theater, wo man gerne den Bauerntheater-Klassiker Wenn die Liab net wär gibt … Oder einen Erinnerungsabend an Karl Valentin, den großen Münchner Komiker und aufrechten Querdenker. Er selbst war nie am Tegernsee. Die 50 Kilometer weite Reise hat er nicht angetreten – die Angst, was bei einem solchen Ausflug im Zug alles passieren könnte, war zu groß. Auf die Einladung eines Freundes aus Bad Wiessee erwiderte er: Leider kann ich nicht kommen, mir ist keine Ausrede eingefallen …

Foto: Michael Horowitz Die exaltierten Tegernsee-Zeiten sind längst vorbei. Als sich schillernde Selbstdarsteller im Zentrum des Jetset-Trubels produzierten. Als sich Harald Juhnke frühmorgens im weißen Bademantel ins Taxi vor dem „Hotel Bayerischer Hof“ setzte und Tegernsee! stammelte. Als die Sommergäste aus dem Sauerland rätselten, welche Damen Roberto Blanco und Rudi Carrell, Thomas Gottschalk und Udo Jürgens nachts aufs Zimmer begleiten durften. Oder Bob Marley, der später glaubte, hier vom Krebs geheilt zu werden.

Gunter Sachs aus Schweinfurt, der Parade-Playboy und Poker-Spieler auf vielen Gebieten des Lebens, erholte sich hier vom Leben zwischen Liebe, Luxus und Laster, dem kräftezehrenden Universum aus Bars, Boudoirs und der Bardot.

Dauergast Gunter Sachs

Spätnachmittags ein, zwei Runden im Golfclub Tegernsee, danach ein kurzer Besuch in der Spielbank von Bad Wiessee. Herr Sachs setzte beim Roulette gerne die 14. Und er gewann fast immer – wie Croupiers geschäftsfördernd erzählten. Während eines Aufenthalts in der „Privatklinik Jägerwinkel“ verliebte sich Sachs in die Körper und Geist beruhigende Gegend des Tegernsees. Bald bezog er eine Wohnung im „Freihaus Brenner“. Pardon, ein ganzes Stockwerk. Plötzlich logierte der Multimillionär im Berggasthof. Und trainierte am Holzbalkon brav auf seinem Hometrainer.

Foto: Michael Horowitz

Mit freiem Blick zum See, vorbei an selig kauenden Kühen. Abends gab’s seine Leibspeise, Königsberger Klopse. Dazu – trotz aller Kontemplation – das eine oder andere Glas schweren, spanischen Rotweins. Später kaufte Gunter Sachs im Abwinkl eine Villa mit 20 Zimmern und zwölf Bädern. 520 Quadratmeter Wohnfläche, 4.000 Quadratmeter Garten. Und langem Badesteg bis in den See.

Parvenüs haben längst die letzten Paradiesvögel ersetzt. Statt zu champagnisieren trinkt man heute Prosecco. Verwegenheit und Stil sind passé. Heute besteht die Tegernsee-High-Society vorwiegend aus Münchner Industriebossen, die in Kitz schon ein Penthouse besitzen. Und die sich allen geologischen Grundsätzen zum Trotz hier Villen in Hanglage, Hauptsache mit Tiefgarage, bauen ließen. Im beschaulichen Tal der Millionäre. Auch russische Oligarchen und arabische Ölscheichs haben längst ihre protzigen Landsitze errichten lassen.

Foto: Michael Horowitz Und auch Münchner Fußballer und deren Manager fühlen sich hier wohler und unbeobachteter als am Oktoberfest. Wie Metzgermeister Uli Hoeneß. In der Tiefgarage seiner Villa hat angeblich der ganze Fuhrpark des FC Bayern München Platz. Philipp Lahm, Thomas Müller und Manuel Neuer haben es nicht weit. Sie besitzen auch Traumvillen am Tegernsee, in der Nähe ihres ehemaligen (und vermutlich zukünftigen) Präsidenten Hoeneß, der – inzwischen wieder in Freiheit – mehr Zeit denn je hier verbringt. Parade-Goalie Manuel Neuer beschert der Gemeinde momentan mit den Plänen für die Fertigstellung seines dreistöckigen Alpen-Refugiums Kopfzerbrechen: An den Giebeln glänzt in der bayrischen Sonne schon das Kupfer, die eleganten Holzschindeln sind befestigt und an der Seeseite hat man gerade die Betonstreben zwischen gigantischen Glasfronten mit Natursteinen verkleidet.

Keine Extrawurst für Goalie Neuer

Doch jetzt will Manuel noch mehr: Das Gartenhaus soll sieben Meter nach Westen – Richtung Pool – verschoben werden. Dafür wären jedoch massive Hangabgrabungen am Leeberg nötig.

Die Gemeinde hat Neuers neuen Zusatzwunsch abgelehnt. Es gebe schon zu viele Bausünden und Umwidmungen, stellt Herr Hagn, der Bürgermeister, fest. Vielleicht auch, weil die „Bild-Zeitung“ vor ein paar Wochen über den Ausverkauf im Tal der Reichen gewettert, deprimierenden Sumpf, Promi-Bonusse und Ausnahmegenehmigungen angeprangert hat. Früher zog sich auch gerne Ministerpräsident Franz Josef Strauß ins malerische Rottach-Egern, das früher von Mönchen besiedelt war, zurück.

Foto: Michael Horowitz

Wenn es ihm auch hier, am Südufer des Sees, zu laut wurde, übersiedelte das polternde Politik-Urgestein ins knapp zehn Kilometer entfernte Wildbad Kreuth. Ohne Entourage. In ein winziges Haus neben dem mächtigen Bildungszentrum des Adelshauses Wittelsbach, wo die CSU seit Jahren tagte. Allerdings müssen sich die CSU-Damen und -Herren jetzt um ein neues Klausurzentrum umsehen. Der Pachtvertrag war zu teuer. Das Haus steht seit Ende März leer. Vor genau 40 Jahren zettelte hier Franz Josef Strauß in einer zwölfstündigen Marathonsitzung eine Revolte an, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im Bundestag wurde aufgelöst. Der Beschluss hielt zwar nicht lang, aber ein Mythos, dem so manche stramme CSUler nachhängen – der Geist von Kreuth – war geboren.

Längst sind viele Einheimische weggezogen. Es gibt kaum freie Wohnungen, und wenn, sind die Mieten fast unbezahlbar. Doch der Tourismus boomt. Weißbier statt Aperol, Lederhose statt Armani-Anzug, Stand-up-Paddling statt Ballermann-Exzesse garantieren weiterhin Wohlstand.

Foto: Michael Horowitz Hier im Schweinsbraten-Paradies logierte der Tenor, Schauspieler und große Fresser Leo Slezak in seinem sommerlichen Refugium: Tegernsee! Welch ein Zauberklang … restlose Freude, Abfallen aller Erdenschwere und jubelnde Erfüllung monatelanger Sehnsucht … die Brust weitet sich, und du hast ein wonniges Gefühl, als ob du ein schönes Geschenk bekommen hättest … morgens um fünf Uhr hüpfe ich in den See, was man sofort merkt, weil er austritt. Leo Slezak starb hier im Kreise seiner geliebten Hunde. Auf dem Egerner Friedhof ist er beerdigt. In der Nähe von Ludwig Ganghofer und Ludwig Thoma, seinen beiden Tarockpartnern. Der Grabstein an einer alten Kapelle lässt Leo direkt auf sein geliebtes Landhaus schauen.

Foto: Michael Horowitz Rund um den See wird weiterhin Tradition gepflogen. Wie bei Martin Wiesner, einem der jüngsten Hutmacher Deutschlands. Auf seine Velours-Kopfbedeckungen nach Maß muss man monatelang warten. Nicht nur bei Hüten und Trachten, auch beim Schnapsbrennen oder in der Gmundner Tanzschule des Andreas Kroll wird bayrische Tradition hochgehalten. In Gmund wird auch seit 112 Jahren erlesenes Büttenpapier fabriziert. Und exportiert. Bis nach Hollywood. And the Oscar goes to … Wenn nächstes Mal diese Worte erklingen, werden wieder weltweit rund 800 Mio. Menschen auf ein goldenes Kuvert starren. Das Papier, aus dem der Umschlag produziert ist, kommt aus einem kleinen Ort in Bayern. Glamour-Feeling aus Gmund am Tegernsee.

Freunde (bei dieser Gelegenheit danke ich Oliver V., einem Ur-Tegernseer, für wertvolle Tipps) haben mich schon oft beim Schweinsbraten (möglicherweise etwas übertrieben) schwärmen erlebt. Aber so ein fleischliches Glücksgefühl wie vor kurzem in Rottach-Egern, im Restaurant „Malerwinkel“, hatte ich schon lange nicht …