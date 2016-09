VP will Notverordnung jetzt: "Kanzler im Irrtum"

Zumindest über den legistischen Fahrplan zur Notverordnung herrscht Einigkeit zwischen Rot-Schwarz: Gestern wurde noch an der "Textierung" der Erläuterungen, wie es SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern erklärte, gefeilt. "Das ist natürlich eine Gratwanderung. Aber wir brauchen eine juristisch saubere Lösung, damit sie auch vor dem Europäischen Gerichtshof hält."

Heute wird die Sonderverordnung in Begutachtung geschickt. Vier Wochen dauert das Prozedere. Sollte die Verordnung im November oder Dezember benötigt werden, muss sie eine Woche davor im Ministerrat beschlossen werden. So lange dauert es, bis sie dann den Hauptausschuss des Nationalrats passieren könne. "Unmittelbar nach der Behandlung im Hauptausschuss gilt sie", erklärt Kanzleramtsminister Thomas Drozda – und zwar für sechs Monate.

So weit, so gut. Weniger Einigkeit wird bei der Gretchenfrage demonstriert, wann die Notverordnung tatsächlich in Kraft treten soll?

Bevor 37.500 Flüchtlinge zum Asylverfahren in Österreich zugelassen sind? Oder erst, wenn die Obergrenze erreicht ist?

Sobotka verwundert

In diesem heiklen Punkt bahnt sich der nächste innerkoalitionäre Clinch an. Denn Kern machte gestern beim Mediengespräch vor dem Ministerrat seinen Standpunkt deutlich: "Wenn wir die 37.500 zugelassenen Asylverfahren nicht erreichen, brauchen wir auch keine Notverordnung. Dabei bleibt es."

Bei der ÖVP stößt diese Auslegung auf Verwunderung. Vor allem ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka lässt dem Kanzler ausrichten: "Hier erliegt der Bundeskanzler einem Irrtum", heißt es aus dem Innenministerium gegenüber dem KURIER. "Wir brauchen die Sonderverordnung, damit wir die Zahl von 37.500 zugelassenen Asylanträgen nicht überschreiten."

Auch ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner sieht den Timing-Vorschlag des Kanzlers kritisch. "Das ist noch zu diskutieren. Es macht keinen Sinn, eine Verordnung in die Begutachtung zu geben, wenn man das nur als theoretische Übung sehen würde."

Aber genau darauf, dass die Notverordnung nur für "die Schublade" produziert wird, setzt Kern. Einerseits will der Kanzler kein Pingpong-Spiel mit Menschen an der österreichisch-ungarischen Grenze sehen, wenn die ersten Zurückweisungen stattfinden. Andererseits existiert für den Regierungschef die "begründete Hoffnung", dass die Obergrenze von 37.500 gar nicht erreicht wird.

"Die Zahlen der Einreisen über Ungarn haben sich deutlich reduziert. Die Maßnahmen der Ungarn an deren Außengrenzen zeigen ihre Wirkung", bekräftigte Kern.