Werner Amon wird neuer ÖVP-Generalsekretär und Mediensprecher. Sein Vorgänger sucht neue berufliche Herausforderungen. Dabei hatte Peter McDonald das Amt erst vor einem Jahr übernommen. ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner und andere schwarze Granden sind jedenfalls zuversichtlich. Damit scheint auch die schwelende Obmann-Debatte vorerst aufgeschoben zu sein.

Mitterlehner versuchte sich bei der Pressekonferenz gleich gegen den Koalitionspartner SPÖ erneut zu positionieren. Der ÖVP-Chef will die "Überregulierung" beenden und den Sozialstaat "neu denken". Eine "Überregulierung" habe demnach "fast alle Lebensbereiche erfasst."

Außerdem sprach Mitterlehner von einer "Zukunftsangst" als zweites großes Thema für die Partei. Es gehe darum "Sicherheit zu geben und Grenzen zu setzen". Der Parteiobmann sprach den Vorschlag der ÖVP für ein neues Integrationsgesetz an. Die ÖVP setze auf Deutsch- und Wertekurse. Bei der Bekämpfung der Radikalisierung müsse das Thema Vollverschleierung zur Diskussion gestellt werden. Auch "Ein-Euro-Jobs" wolle er thematisieren. Fügte allerdings hinzu, dass auch ihm der Begriff nicht gefalle.

In Sachen Sozialstaat wolle die ÖVP vor allem den Arbeitnehmerschutz "neu denken", die Regelungen seien "aus dem letzten Jahrhundert" – vor allem das Arbeitszeitgesetz solle verändert werden.

Zum Abschluss stellte Mitterlehner noch klar: "Wir gehen nicht in Richtung Populismus."

Auch Amon ging in seinem kurzen Statement auf die Positionen der ÖVP ein. Die ÖVP wolle Wachstum generieren durch Motivation. Beim Thema Sicherheit sagte Amon: "Wir stehen für Sicherheit in diesem Land – ohne Schaum vor dem Mund".

Polit-Profi und Steirer übernimmt Posten

Mit Werner Amon übernehme ein Polit-Profi die Funktion des ÖVP-Generalsekretärs, erklärte Parteiobmann Mitterlehner bei seinem Eintreffen in der Parteizentrale Montagfrüh. Er soll sich in dieser "spezifischen Situation" darauf konzentrieren, die Partei zu profilieren. Der Steirer soll für die Koordinierung in der Organisation zuständig sein, dies könne er gut, so Mitterlehner. Der Wechsel erfolge per heute, die Entscheidung im Vorstand Sonntagabend sei einstimmig gewesen.

McDonald will "beruflich einen neuen Weg einschlagen"

Der scheidende Generalsekretär Peter McDonald bekräftigte, dass er sich Ziele und Fristen bis Ende des Sommers gesetzt habe. Zwar sei "einiges gelungen", verwies er etwa auf die Umorientierung oder die Abgrenzung zur Opposition. McDonald betonte noch am Sonntag: "Ich bin angetreten, um das Amt des Generalsekretärs neu zu definieren. Weg vom Wadlbeißer-Image – hin zu einer politischen Koordinierungsfunktion, die weiter denkt, als bis zur morgigen Schlagzeile.“ Er müsse aber nach fast einem Jahr als Generalsekretär erkennen, dass er "nicht schnell genug weiterkommt". Daher habe "ich für mich entschieden, das Amt zur Verfügung zu stellen und beruflich einen neuen Weg einzuschlagen", sagte McDonald. Danach gefragt, wie es für ihn nun beruflich weitergeht, meinte McDonald, er habe zwei konkrete Angebote sowie eigene Ideen. Er werde dann eine Entscheidung treffen.

Blümel wünscht Amon alles Gute

Das wichtigste sei nun, die Partei wieder auf Erfolgskurs zu bringen, dazu soll Amon beitragen, erklärte einer seiner Vorgänger, der heutige Wiener Landesparteichef Gernot Blümel. Die Funktion des Generalsekretärs sei eine "sehr herausfordernde Tätigkeit", eine Schlüsselfunktion: "Ich wünsche ihm alles Gute, er ist sehr erfahren."

Rupprechter freut sich auf zusammenarbeit

Auch Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter hält Amon für einen "großartigen Generalsekretär", er freue sich auf die Zusammenarbeit, so der Minister. Auch Innenminister Wolfgang Sobotka verwies auf die einstimmig gefällte Entscheidung und hält Amons Wahl für "tadellos". Die niederösterreichische Landesrätin Johanna Mikl-Leitner zeigte sich erfreut, sei Amon doch ein "langjähriger Partner", mit dem es bereits eine enge Zusammenarbeit gegeben habe. Er sei ein "Mann mit vielen Kompetenzen", dessen Erfahrung sie schätze.

Nicht dabei war Landeshauptmann Erwin Pröll, er war für die heutige Sitzung entschuldigt, an der gestrigen Vorstandssitzung nahm er teil, hieß es.

Haubner: "Wir sind auf gutem Weg"

Wirtschaftsbund-Generalsekretär Peter Haubner verwies ebenfalls auf Amons Erfahrung. Einen Turnaround für die Partei hält er nicht für nötig: "Wir sind auf gutem Weg." Der burgenländische Landesparteichef Thomas Steiner sprach von einem "Polit-Profi, der für die ÖVP viel Gutes bewirken kann". Oberösterreichs Landeshauptmann und Landesparteichef Josef Pühringer erklärte, Amon werde "sein Bestes geben": "Das ist kein Neuling, er kann das Geschäft." Für einen Wechsel an der Parteispitze sieht er "keinen Grund": "Mitterlehner leistet gute Arbeit."