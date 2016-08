Noch liegt der Geruch von frischer Mahd in der Luft. Noch liegen zwei Passagierkörbe am Boden. Noch ist an diesem Abend in Bad Blumau, nahe der Hundertwasser-Therme, Zeit für Fans und: Selfies mit ihm. Binnen weniger Minuten sind die zwei Heißluftballone startbereit. Und Norbert Hofer ist bereit für seine "Premiere". Umringt von einem Dutzend Journalisten, das ihn auf seiner ersten Ballonfahrt begleiten wird.

Es ist Wahlkampfzeit und der gelernte Flugtechniker beliebt am Boden wie später in der Luft zu scherzen. "Hat jemand eine Testament-App oder einen Fallschirm mit", fragt er, ehe er in den bunten Ballon steigt. Der schwarze Ballon hebt früher ab, steigt schneller auf. "Ich habe gar nicht gewusst, dass die ÖVP so im Aufwind ist."

Der Gasgeruch im Korb wird stärker, die Luft wärmer und Hofer stiller. Er, der sich auf "Macht braucht Kontrolle"-Plakaten präsentieren wird, ist auf Wohlfühl-Wahlkampffahrt aus. Macht und Kontrolle hat auf der Fahrt Pilot Peter, der instruiert und informiert. "Wir sind bald 600 Meter über dem Meeresspiegel, erreichen werden wir knapp 2000." Je kühler die Luft, je klarer die Sicht desto gelassener wird und wirkt Hofer. Sein Blick geht in die Ferne, auf Zuruf zu den Fotografen und wieder retour.

Posing statt Politik

Foto: Kurier/Juerg Christandl Bei fünf Grad Celsius mimt der Dritte Nationalratspräsident den Fremdenführer. Kein Wort über Brexit, Öxit oder die Türkei. Stattdessen: "Fernsicht genießen. Hier der Hochwechsel, da Fürstenfeld. Da ist das größte Freibad Europas. In der Gegend bin ich beim Segelfliegen einmal in den Nebel gekommen." Politische Themen spart der Freiheitliche partout aus. Unerwähnt lässt er auch, dass Stubenberg zu sehen ist. Jene Gegend, in der er vor 13 Jahren beim Paragleiten abstürzte. Lieber redet der 45-Jährige über seine Leidenschaft und die Landschaft denn über sein Handicap. "Der Wind dreht mit der Höhe nach rechts," lässt er wissen und, dass man beim Blick nach unten erkennen könne, wie zersiedelt Österreich ist.

Ehe es nach knapp einer Stunde wieder nach unten geht: Posing bei Sonnenuntergang für Fotografen und FPÖ-TV und noch ein Satz: "Egal, wie es am 2. Oktober ausgeht: Ich habe mir vorgenommen, den Flugschein für Gyrocopter (Tragschrauber/Ultraleichtflugzeug) zu machen."

Der sanften Landung zwischen Brennesselstauden, Sonnenblumen- und Maisfeldern folgt ein lauter Ruf. "Norbert! Super warst!" Der sichtlich enthusiasmierte Mann, der plötzlich auftaucht, ist der Maisfeld-Besitzer, der gesten- und wortreich zu verstehen gibt, dass er nicht ob der Landung sondern ob Hofers Hofburg-Wahlergebnisse begeistert ist. Durch die zufällige, jetzt wie inszeniert wirkende Landung auf dem Feld des Fans entsteht ein Dialog. Für ihn hätte es keiner Stichwahl bedurft, schon gar keiner zweiten. Hofer bedankt sich mit Handschlag und betreibt gleichsam Feldforschung der anderen Art, indem er seinen Fan fragt: "Wie geht die Wahl aus?" – "Wie du dir das wünscht!" – "Was wünsche ich mir denn?"

Wunsch & Wähler

Hofer lässt seinen Wunsch offen, lenkt ab, lacht lieber und folgt dem Begehr seines Wählers. "Komm mit rauf’! Auf ein Bier zu mir!" Die traditionelle Taufe nach einer Ballonfahrt, bei der über Rechte und Pflichten aufgeklärt und eine Urkunde verliehen wird, findet spontan vor seinem Stüberl statt. Erst wird getrunken dann getauft. Nicht mit Wasser sondern mit Feuer. Hofers Haupt steht im Fokus der Fotografen. Ein Haar wird, wie es die Tradition will, angezündet, der Kopf mit Sekt begossen und in den Adelstand erhoben.

Den Titel "Graf Norbert, den Blick bis in die Heimat auskostender Edelmann zu den Luftgütern der Steiermark" hat er und die Urkunde, die er seiner Frau Verena zeigt, die lieber am Boden geblieben ist. Noch ist Zeit für Selfies mit den Nachbarn des Maisfeld-Besitzers und eine Jause, ehe es tags darauf weitergeht. Zum nächsten Termin. Zu ebener Erde.